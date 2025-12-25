Mhoni Vidente revela el ritual más poderoso para hacer el 1° de enero de 2026 para la estabilidad económica

La astróloga Mhoni Vidente compartió el paso a paso de un ritual hacer el 1° de enero de 2026 y atraer la estabilidad económica. El próximo año será el año del cero, ideal para volver a empezar y reiniciarse en cuestiones de dinero con esta práctica.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer estabilidad económica

La famosa pitonisa aseguró que este ritual se debe realizar si o si el 1º de enero de 2026. En su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente indicó los pasos que se deben seguir para lograr un año exitoso y próspero.

Para esta práctica, es necesario contar con los siguientes elementos:

Una veladora roja larga

Un plato cubierto con papel aluminio

Una copa de cristal

Un recipiente de cristal lleno de agua

Inciensos de Siete Machos o de sándalo

Cerillos de madera

Un billete de mayor denominación del país

Perfume de uso diario

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción de Siete Machos

Procedimiento:

Este ritual se debe realizar el 1º de enero. Para iniciar, es necesario limpiar el billete, colocándole un perfume de uso diario y la loción de Siete Machos. A continuación, se deben frotar las manos con el billete y pasarlo por todo tu cuerpo tres veces, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, y se visualiza la riqueza y estabilidad para el año 2026.

La pitonisa aconseja realizar esta práctica con fe para mejores resultados (YouTube/MhoniVidente)

Lo próximo, será introducir el billete dentro del recipiente con agua. Luego, se debe tomar la vela roja, rociar con perfume y tomarla con las dos manos para pedir al Arcángel Miguel que el 2026 sea bendecido, que elimine todas las energías negativas, envidias y brujerías.

Se coloca la vela sobre el plato forrado con aluminio y se esparce canela en polvo alrededor. Luego, se sirve el tequila, ron o mezcal en la copa para bendecir el año 2026.

“El día 1º vamos a limpiar la casa de adentro hacia afuera, y se debe poner mucha loción de Siete Machos de manera directa sobre el piso y a las esquinas. Se debe rezar el Salmo 91 durante la limpieza para alejar energías negativas del hogar” manifestó Mhoni Vidente.

La loción Siete Machos debe utilizarse el primer día de cada mes (YouTube/MhoniVidente)

También se debe limpiar el marco de la puerta principal con una franela roja y loción de Siete Machos.

“Esto de limpiar la casa y trapear con loción se debe hacer desde el 1º al 5 de enero, que es lo que va a durar la vela. También se debe poner loción después de bañarse en la nuca, en la frente y en todo el cuerpo para protegerse”, indicó la astróloga.

Una vez que esté todo limpio, se debe encender el incienso (se debe encender uno cada día), prender la vela roja, rezar un Padre Nuestro e invocar nuevamente al Arcángel Miguel, para pedir estabilidad, crecimiento, abundancia económica, amor, salud y protección del hogar y la familia.

La vela puede durar encendida de 4 a 5 días. Cuando la vela se apague, se tira completamente, se debe sacar el billete del agua. El agua se tira y el billete se debe dejar secar para, luego, doblarlo y guardarlo en la cartera, como amuleto de riqueza para todo el año.

El tequila, ron o mezcal de la copa se debe tirar a la calle, mientras que la loción de Siete Machos de sede utilizar los 1º de cada mes, o cuando se sienta pesadez energética.

Mhoni finaliza advirtiendo que el 2026 será un año difícil, pero que, con fe y este ritual, se podrá vencer cualquier obstáculo con abundancia, estabilidad económica, salud y amor verdadero.