Huevos rellenos: la receta de la abuela para hacer en Navidad y sorprender a la familia

En el marco de las Fiestas, en muchos hogares suelen replicarse diferentes tipos de platos con cierta tradición, muchos ellos de antaño que las abuelas hacían con tanto amor. Entre el abanico amplio se hallan los huevos rellenos que, lejos de ser una receta sencilla, esconde algunos secretos para que todo resulte con éxito. Aprendé cómo hacer esta sugerencia culinaria sin TACC y sorprendé a tu círculo cercano en la Navidad.

Los huevos rellenos son la entrada perfecta antes del plato principal de Navidad; son frescos y simples de hacer (Fuente: Pexels)

Cómo hacer huevos rellenos, los infaltables de la mesa navideña

Ingredientes:

4 huevos duros.

2 cucharadas de mayonesa.

3 fetas de jamón cocido.

1 unidades de cebolla de verdeo.

1 cucharadita de ají y otra de tomillo.

4 aceitunas verdes.

Paso a paso:

1 Relleno de los huevos

Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.

Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.

Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.

Añadí las especias.

2 Armado de los huevos rellenos

Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.

Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.

Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.

Transcurrido el tiempo, servir.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Tips adicionales:

Los huevos rellenos sirven como una entrada especial antes del plato fuerte navideño. Animate a jugar con su relleno, añadiendo atún, paté o cualquier otra crema.