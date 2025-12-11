Huevos rellenos: la receta de la abuela para hacer en Navidad y sorprender a la familia
Lejos de ser simple, este plato tiene ciertos secretos para que resulte un éxito, enterate de cómo replicarlo sin cometer errores
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
En el marco de las Fiestas, en muchos hogares suelen replicarse diferentes tipos de platos con cierta tradición, muchos ellos de antaño que las abuelas hacían con tanto amor. Entre el abanico amplio se hallan los huevos rellenos que, lejos de ser una receta sencilla, esconde algunos secretos para que todo resulte con éxito. Aprendé cómo hacer esta sugerencia culinaria sin TACC y sorprendé a tu círculo cercano en la Navidad.
Cómo hacer huevos rellenos, los infaltables de la mesa navideña
Ingredientes:
- 4 huevos duros.
- 2 cucharadas de mayonesa.
- 3 fetas de jamón cocido.
- 1 unidades de cebolla de verdeo.
- 1 cucharadita de ají y otra de tomillo.
- 4 aceitunas verdes.
Paso a paso:
1
Relleno de los huevos
- Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.
- Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.
- Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.
- Añadí las especias.
2
Armado de los huevos rellenos
- Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.
- Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.
- Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.
- Transcurrido el tiempo, servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
Tips adicionales:
- Los huevos rellenos sirven como una entrada especial antes del plato fuerte navideño. Animate a jugar con su relleno, añadiendo atún, paté o cualquier otra crema.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena
- 2
El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes
- 3
Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos, el clásico de Navidad
- 4
Sin azúcar ni harina: la reversión del pan dulce que hacía la abuela ideal para la mesa de Navidad