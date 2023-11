escuchar

Cuando las señales de la Navidad comienzan a verse en las vidrieras y el aroma de los jazmines inunda las calles de la ciudad, suele suceder que nos atraviese el agobio frente a todo lo que queda por hacer antes de que termine el año.

Nuestro hogar no está exento de estas preocupaciones y, a esta altura, es posible se haya transformado en un embrollo de energías negativas. La casa es el espacio en el que depositamos todas nuestras inquietudes. Junto con las discusiones propias de la vida cotidiana, por los ambientes circulan también objetos ajenos e invitados que no siempre son amigos.

Así la vivienda se va contaminando de malas vibras, como la envidia, que pueden manifestarse de distintas formas como atravesar una racha de problemas domésticos, sufrir una serie de intensos enfrentamientos entre los miembros de la familia que conviven en el hogar o no alcanzar cierto equilibrio económico. Por eso, según el feng shui, se hace necesario realizar una limpieza energética que le devuelva la armonía y la serenidad.

Los rituales pueden provocar cambios en nuestras vidas, aunque haya muchos que consideren estas creencias absurdas

Con la premisa de encarar la última etapa del año con buena energía que provenga de nuestro espacio seguro y personal, es aconsejable realizar pequeños rituales utilizando algunos productos naturales, objetos, preparaciones o procedimientos que colaboran en la tarea de despejar la casa de las emociones negativas acumuladas y de equilibrar los ambientes para protegernos y ayudarnos a cumplir nuestros objetivos.

Es cierto que existen muchas personas que no creen en las malas energías y que consideran que estas creencias son absurdas debido a que no tienen base científica. Sin embargo, cuando se trata de crear un ambiente agradable para vivir con cierta alegría, no debería descartarse ninguna opción incluso apelar a estos rituales que, cumplan o no su función, resultan inofensivos y fáciles de poner en práctica.

Canela para atraer la prosperidad

El procedimiento se utiliza para limpiar las energías del hogar y atraer la prosperidad. Tres pizcas de canela colocadas en la palma de la mano derecha inician el ritual. Luego, se identifican los objetivos para cumplir antes de que termine el año y, antes de soplar, se pronuncia esta frase: “Cuando esa canela sople, la prosperidad aquí se notará. Cuando esa canela sople, la abundancia vendrá para quedarse”. Para que el efecto se cumpla, hay que dejar la canela en el piso durante al menos 24 horas antes de quitarla.

La canela limpia las energías del hogar y ayuda a cumplir objetivos

El clavo de olor, la clave contra la envidia

La envidia, una de las energías negativas más frecuentes que nos afectan, se puede alejar utilizando el clavo de olor, una planta poderosa de acuerdo con la disciplina del feng shui. Este procedimiento se realiza con una vela blanca, siete granos de café y siete clavos de olor. En un recipiente, se mezclan los granos de café y los clavos de olor. Luego, se prende la vela y se dicen estas palabras: “De la abundancia quiero cercanía, ahora invoco el toque de la prosperidad, porque este es mi derecho. ¡Que así sea!”. La vela debe consumirse entera junto con el recipiente a su lado.

El arroz para una limpieza energética profunda

La limpieza energética del hogar es el foco de este ritual. En un cuenco de cerámica, se deben colocar siete granos de arroz, un poco de avena y brotes de alfalfa. A modo de incienso, se prende una varilla con los ingredientes y se recorre toda la casa de forma tal que aroma penetre en los ambientes y elimine las malas energías.

El ritual con hojas de laurel atrae la prosperidad económica

El laurel para atraer dinero

La prosperidad económica es una de nuestras preocupaciones más frecuentes y las hojas de laurel se presentan como una posibilidad para atraer dinero. Este ritual necesita de trozos de carbón, una taza de azúcar y ocho hojas de laurel que se deben colocar en un cuenco. Luego, se encienden los trozos de carbón y se espera a que se forme una sustancia parecida al caramelo con el azúcar y el laurel. Con esta preparación, se debe caminar por todos los ambientes de la vivienda con la premisa de ampliar las oportunidades.

Escudos de flores y hierbas contra las malas energías

En este caso, se trata de una protección permanente para el hogar. Se arman varios ramos de hojas de laurel, lavanda, canela, manzanilla, romero, ruda, margaritas, rosas rojas y claveles blancos y se utiliza hilo rojo para sujetarlos. Se eligen lugares clave de la casa para colocarlos como el hall de recepción, la sala de estar, las ventanas o, incluso, debajo de la almohada. Estos arreglos serán escudos frente a las energías negativas. Se recomienda cambiar los ramos una vez por mes para que sigan cumpliendo su efecto y no se marchiten.

LA NACION