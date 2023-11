escuchar

La muerte de ‘El Wiko’, uno de los personajes más famosos en México en redes sociales, fue reportada el lunes, lo que causó conmoción entre quienes lo seguían. El personaje se hizo viral hace varios años por su frase “Afedo, camate, porfavo” especialmente en Caborca, Sonora, de donde era originario. La noticia se difundió a través de un mensaje que su amigo, conocido como ‘El Kuate de Caborca”, publicó en Facebook.

“Amanecimos con una triste noticia, se murió ‘El Wiko’. Ya vamos a empezar con los trámites funerarios, todo parece indicar que fue un infarto”, destacó su amigo, y agregó: “No sufrió, solo se quedó dormido. Me gustaría que fuera una broma de las tantas que hicimos, pero sí falleció. Yo les voy a estar informando de todos los movimientos para toda la gente que guste venir a darle el último adiós. Ya está descansando, ya está con su mamá”.

El Kuate de Caborca, en medio del llanto, aseguró que su amigo estaba bien de salud, aunque también reveló que solían hacerle distintos estudios de control. “Desgraciadamente, ya se nos fue El Wiko. Nunca pensé hacer un video como estos, pero todos ustedes tienen que enterarse y la gente que está cerca y quieran darle el último adiós, vénganse”, comentó.

¿De qué murió El Wiko?

El personaje de internet que bailaba y decía frases que a sus seguidores les hacían gracia falleció dormido, a decir de su amigo, aparentemente la causa fue un infarto fulminante. La noticia tomó por sorpresa a todos los que formaban parte de su comunidad en redes sociales. “No sufrió”, reiteró El Kuate de Caborca, quien añadió: “Él andaba bien, andaba bien, fue un infarto”.

¿Quién era El Wiko de Caborca?

Los primeros pasos a la fama del personaje conocido como El Wiko fueron frases que a la audiencia le parecían simpáticas. Una de las más virales e inolvidables fue “¡Afedo, cámate pofavo!”, que surgió mientras él se encontraba en aparente estado de ebriedad y uno de sus amigos no lo dejaba contar su historia de amor. Otra igualmente viral fue “¡qué enfadoso!”, que a muchos los hizo reír. Su peculiar manera de hablar lo convirtió en una figura de las redes.

Poco se sabe de su vida personal. Algunos medios locales indican que su verdadero nombre era Ariel; sin embargo, su cercanía con El Kuate de Caborca’y los videos que hicieron juntos fueron los más conocidos, algunos de los que publicaron en YouTube suman de 22.000 vistas.

Los seguidores y admiradores de El Wiko expresaron sus condolencias y le dedicaron palabras de apoyo y cariño a su amigo: “Ánimo, mi viejo, él se fue contento porque lo quiso mucho, y usted también, así que no queda más que guardar ese bonito recuerdo del Wiko, quien lo quiso como un verdadero padre”; “Dios te dé pronta resignación, cuate, no podemos saber todo lo que él también estaba sufriendo. El estar solo no es grato, solo él sabe todo lo que venía arrastrando desde la pérdida de su madre”, escribieron entre las reacciones a la noticia.