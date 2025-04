El sobrio y sofisticado look azul marino que la reina Máxima eligió para los festejos por el Día del Rey

El 27 de abril es una fecha extremadamente importante en los Países Bajos, puesto que es el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro. Para celebrarlo se organiza el Día del Rey (Koningsdag), un evento lleno de juegos y actividades, principalmente en Ámsterdam, donde todo se tiñe de color naranja. Este año, como el aniversario número 58 del monarca cae domingo, la festividad se realizó el sábado 26, motivo por el cual los reyes no pudieron asistir al funeral del papa Francisco en Roma. Como es tradición, los festejos comenzaron con la presencia del homenajeado y su familia. Junto a la reina Máxima y sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, los cuatro se mostraron con elegantes y sofisticados looks que se robaron toda la atención. ¿El color para este año? Azul, un símbolo de la realeza.

Este sábado, el rey Guillermo, la reina Máxima y las princesas Amalia (21) y Alexia (19) se sumaron a los festejos por el Día del Rey. ¿Y la princesa Ariane? La hija menor de los reyes, que cumplió 18 años el 10 de abril, estudia en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic) ubicado en la ciudad italiana de Duino, por lo que, a raíz del calendario académico y los exámenes pendientes, estaba previsto que no viajara para los festejos. A diferencia de los años anteriores, en esta oportunidad la familia estuvo casi completa.

Para los festejos de este año, la reina Máxima eligió un look sobrio y elegante en azul marino (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Como todos los años, la familia real se tomó la tradicional foto del Día del Rey, la cual fue compartida por la casa Orange. Los cuatro posaron en la ciudad de Doetinchem, en la provincia de Güeldres, y posteriormente se dirigieron al centro para recorrer “las múltiples caras de la ciudad y la región”. Luego se movilizaron a Achterhoek, donde saludaron a las personas que se sumaron a los festejos, realizaron juegos y el rey hasta se animó a jugar al fútbol y patear al arco.

Al ser un evento tan importante para la realeza y su comunidad, siempre hay mucha expectativa respecto a qué visten los reyes. Así como en 2024 Máxima Zorreguieta usó un vestido midi de gipiur con hojas en verde militar de Natan y un tocado de seda y mariposas de Berry Rutjes Jr. Hat Designer (en homenaje a la localidad de Emmen conocida como “la ciudad de las mariposas”), este año optó por un look sobrio y elegante de dos piezas en azul marino, un color ligado íntimamente con la realeza.

Los festejos por el Día del Rey

Para el especial evento, Zorreguieta volvió a elegir a su firma de cabecera, Natan Couture. Lució un top invertido azul marino con escote barco y bolsillos confeccionado en fibras de seda y lana de la colección primavera verano. Lo combinó con una falda amplia de seda también de la firma belga y agregó un chal, un par de guantes, un clutch y stilettos de Gianvito Rossi, todo en azul marino. El toque final lo dio con un tocado azul con redecilla, uno de sus accesorios favoritos, y un par de aretes de zafiros.

Por su parte, la princesa Amalia lució elegante con un vestido celeste con capa largo hasta arriba de las rodillas de Ralph Lauren con una cartera beige y zapatos de taco. Al cabello lo dejó suelto y con algunas ondas en las puntas. En cuanto a la princesa Alexia, que suele ser la más disruptiva de las tres hermanas a la hora de vestirse, optó por un top blanco de cuello bardot con una falda larga plisada negra de la firma Maje. Sumó una campera de cuero sobre los hombros, unas sandalias bordó de charol y una cartera a tono. Al igual que su hermana mayor, se dejó el cabello suelto y con movimiento. El rey también se visitó a tono con los colores elegidos por su esposa y sus hijas. Optó por un traje azul marino con camisa blanca, corbata celeste, pañuelo de bolsillo blanco y un par de zapatos de vestir negros.

La reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y las princesas Amalia y Alexia en los festejos por el Día del Rey

Más allá de los festejos, esta fue una semana de emociones cruzadas para los reyes de los Países Bajos. El lunes 21 de abril, al conocerse la noticia de la muerte del papa Francisco, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro compartieron un sentido mensaje para despedirlo y recordaron la visita que le hicieron en 2017 junto a sus tres hijas.

“Irradió misericordia en todo. Desde una sólida creencia en el amor de Dios, abogó por la compasión y la humanidad. Con una vida sobria y sencilla, siempre eligió ponerse del lado de los vulnerables y los necesitados. Estaba profundamente convencido de que Dios trabaja en humildad y compasión. Al hacerlo, buscó activamente la conexión con otras comunidades religiosas de todo el mundo”, expresaron en un comunicado publicado en redes sociales.

El mensaje de despedida del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima para el papa Francisco (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El jueves 24 de abril Guillermo participó de una celebración en memoria del papa Francisco en la Basílica Concatedral de San Nicolás en Ámsterdam. A pesar de la íntima conexión de Zorreguieta y el Sumo Pontífice, por temas de agenda la pareja no pudo viajar al Vaticano para su funeral, puesto que estaba pautado para este sábado 26 de abril, al igual que el Día del Rey. Por este motivo se quedaron en Ámsterdam y en representación del gobierno neerlandés viajaron el primer ministro Dick Schoof y el ministro de Relaciones Exteriores, Caspar Veldkamp.