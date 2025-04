La original falda estampada con la que Máxima Zorreguieta deslumbró a todos durante su visita a un museo

Esta es, sin duda, una semana de muchas emociones para la realeza neerlandesa. El lunes 21 de abril, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro compartieron un sentido mensaje para despedir al papa Francisco, a quienes visitaron en 2017 junto a sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. “A través de una sólida creencia en el amor de Dios, abogó por la compasión y la humanidad. Con una vida sobria y sencilla, siempre eligió ponerse del lado de los vulnerables y los necesitados”, expresaron. Si bien la muerte del Sumo Pontífice a los 88 años, generó una profunda conmoción, especialmente en la reina nacida en la Argentina, se decidió seguir adelante con la agenda de actividades, pero teniéndolo siempre presente. Este sábado 26 de abril tendrán lugar en Ámsterdam los festejos por el Día del Rey -en honor al cumpleaños del monarca que celebra sus 58 años el domingo- y la familia real estará presente.

En la previa del tradicional evento que tendrá lugar el fin de semana, esta semana la reina Máxima tuvo una aparición pública que dio mucho de que hablar. El martes 22 de abril, visitó la ciudad de Leiden, en Holanda Meridional, para asistir a la inauguración de la exposición Sobre el nivel del suelo: 25 años de hallazgos arqueológicos (Above Ground Level–25 Years of Archaeological Finds) en el Museo Nacional de Antigüedades. Se trata de una muestra con descubrimientos arqueológicos realizados entre 2000 y 2025. La monarca recorrió las instalaciones, se interiorizó en la historia detrás de los hallazgos y conversó con personal del museo sobre la exposición y la arqueología pública.

El martes la reina visitó la exposición Above Ground Level – 25 Years of Archaeological Finds en el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para su día de actividades, Zorreguieta volvió a evidenciar por qué es una de las integrantes de la realeza más fashionistas. Fiel a su estilo, dio que hablar con su original look y lució una prenda con estampa que causó furor y que, además, fue acorde al evento del que participó. Llevó una blusa de satén verde oliva de manga amplia y frunce en el cuello de Natan Couture, su firma de cabecera. La combinó con una falda midi tiro alto de Lena Hoschek confeccionada con una estampa de línea horizontales de distintos colores y diseños. Predominaron el marrón, azul, mostaza, blanco, bordó y anaranjado, colores en sintonía con la exposición del museo, y que al mismo tiempo le aportaron el toque personal que la monarca siempre busca darle a sus outfits.

Para su día de actividades eligió una blusa de satén y una original falda con estampa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para realzar el look, la reina se recogió el cabello en un rodete bajo y sumó una pamela verde, uno de sus accesorios favoritos. Además, agregó un clutch a tono, unos aretes - joyas infaltables en sus outfits -, algunas pulseras doradas y un par de stilettos de Gianvito Rossi. En esa ocasión usó los de color verde lima, los cuales vienen siendo de su modelo favorito del año, puesto que se los puso en más de una oportunidad en lo que va de la temporada.

Para los accesorios, Máxima usó una pamela verde, agregó aros y pulseras doradas y sumó un clutch y un par de stilettos (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Justamente utilizó este mismo par de zapatos la semana pasada cuando visitó la ciudad de Enschede, en Overijssel, para asistir al evento Cuántica para todos (Quantum for Everyone) en el marco del Día Mundial de la Cuántica. En dicha oportunidad los combinó con un elegante y sofisticado look en dorado. Lució una blusa de satén de manga amplia con un frunce en la parte delantera de Natan Couture y una falda tubo tiro alto hasta debajo de las rodillas con un cinturón a tono para definir la silueta.