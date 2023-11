escuchar

En un episodio que mantuvo en vilo a la comunidad en línea, un individuo se vio enfrentado a la escalofriante sugerencia de “abandonar su hogar y no regresar jamás”, después de haber avistado una misteriosa “figura en la sombra” que aparentemente acechaba a su familia. Lleno de temor, decidió compartir el video capturado por su sensor de movimiento durante la noche, mientras su familia descansaba plácidamente.

En el breve metraje de cinco segundos, una figura, aparentemente constituida solo por una cara y pies, se desliza por las escaleras antes de desvanecerse tras una pared. El hombre, claramente afectado, compartió su inquietante experiencia en Reddit: “Mi sensor de movimiento normalmente detectaba orbes blancos, pero aquella noche fue diferente. Registró esta ‘figura’, ‘sombra’ o como quieras denominarla, desplazándose por las escaleras. Mi familia y yo ya habíamos sentido la sensación de ser observados anteriormente, pero esto me dejó completamente atónito. Estaba aterrorizado. Pedía ayuda”.

Mientras algunos usuarios especularon sobre la posibilidad de que su residencia estuviera embrujada, otros sugirieron que las imágenes podrían haber sido editadas o que la cámara tenía algún fallo técnico. Una persona expresó con precaución: “Por eso, yo no instalaría cámaras en mi casa. Entiendo que probablemente era solo una anomalía digital del software que compensaba la escasa luz. Pero preferiría no tener que pensarlo. jajaja. Además, las cámaras podrían ser hackeadas con facilidad”.

La controversia sobre la autenticidad del video continuó con un usuario, que señaló: “No tengo una solución, pero esto era realmente espeluznante. Me resultaba extraño pensar que podríamos tener evidencia genuina de lo sobrenatural, pero debido a la facilidad con que se podían manipular videos e imágenes, probablemente nunca lo sabríamos con certeza”.

En medio de las diversas especulaciones, otro internauta analizó: “Claramente era alguien bajando las escaleras y la cámara luchaba por captar la luz. Eso era todo. No era un fantasma”. No obstante, hubo algunas voces más enfáticas, como la de un usuario que aconsejó al hombre: “Deberías abandonar la casa y no volver nunca más. Yo ni en pedo volvería a dormir allí”. Mientras tanto, otro sugirió: “Creo que era un mal funcionamiento. Las luces de arriba se encendían, lo cual tenía sentido si alguien bajaba... y se veían los pies de la persona. Creo que el sistema no estaba funcionando correctamente”.

A medida que la historia se difundió, la tensión y la incertidumbre persistía entre la comunidad en línea, generando un intenso debate sobre la existencia de fenómenos paranormales, fantasmas o en búsqueda de alguna explicación más racionales. Los usuarios continuaban especulando sobre la autenticidad del video, algunos manteniendo la firme creencia de que la casa podría estar envuelta en una presencia sobrenatural, mientras que otros sugirieron posibles fallas técnicas en la grabación.

En medio de esta incertidumbre, se intensificó la atención sobre la relación entre la tecnología moderna y las experiencias inexplicables, planteando cuestionamientos sobre la confiabilidad de los dispositivos de vigilancia en la era digital y las posibles fallas que aún esperan una solución que garantice mayor confianza.

LA NACION