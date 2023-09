escuchar

¿Alguna vez te pasó que escuchaste una canción muy alegre y, cuando te detuviste a entender su letra, tomó un significado completamente diferente para vos? Una usuaria de TikTok utiliza su perfil en la red social para revelar el contenido de los temas más sonados en los últimos años. Así, destacó una melodía muy popular que se estrenó en la década del 2000 y aún hoy continúa en las listas más reproducidas. ¿De qué se trata?

“Canciones que suenan diferentes cuando sabés sobre qué están escritas”, tituló la usuaria de TikTok @elizabethdevasto al hilo de publicaciones que compartió sobre esta temática, donde acumuló más de 30 clips. Uno de los primeros temas que incluyó, en su video número cuatro, se trató de una melodía muy popular que se estrenó en la década de 2000.

El verdadero y triste significado detrás de una de las canciones más famosas de 2000

Fue el éxito pop “Hey, ya!” de la banda Outkast, una melodía muy alegre y bailable que aún suena en muchos eventos y que, seguramente, no puedas sacártela de la cabeza al escuchar su estribillo. El lanzamiento de la canción tuvo lugar en 2003, de la mano de André 3000 y Big Boi, que rápidamente se convirtió en el número uno en muchos países, como los Estados Unidos.

Una usuaria reveló el significado de una canción muy conocida desde su lanzamiento en 2000

“Crees que lo tienes / Pero no lo conseguiste / No había nada en absoluto / Estuvimos juntos / Pero separarse es mejor”, se escucha en una de las partes de la canción. “Al comienzo, hace referencia a su propia relación, de cómo su pareja quiere dejarlo y de que él realmente no sabe cuál es la razón”, relató la joven en el clip de TikTok, que acumuló más de un millón y medio de likes.

“Si simplemente lees la letra, escucharás una canción realmente triste”, apuntó la usuaria. Y agregó: “De lo que habla es de que, en las relaciones modernas, la gente permanece en ellas porque no quieren estar solas, no por su amor hacia la otra persona. Incluso al final, se refirió a cómo la gente la verá como una canción feliz y ni siquiera pensarán en que hay un significado más profundo detrás de ella”.

La publicación de Outkast que haría referencia a “Hey, ya!”

El dúo de Outkast, conformado por André 3000 y Big Boi, se fundó en 1992 en Atlanta, en los Estados Unidos, como un ícono del rap estadounidense que generó un gran revuelo entre los fanáticos de la música. En 2007, ambos decidieron dar una pausa a sus temas en común y proyectaron sus carreras como solistas, aunque nunca disolvieron de manera oficial a la banda.

André 3000 y Big Boi conformaron el dúo Outkast X: outkast

A finales de 2021, Outkast compartió a través de su perfil de Twitter (ahora X) una imagen que haría referencia al tema de “Hey, ya!”, bajo la descripción: “La canción más triste jamás escrita”, junto a una imagen del rostro de André 3000 mientras toca la guitarra.

La publicación de Outkast que se referiría a "Hey, ya!" X: out

La pareja musical consagró un gran éxito en el mundo artístico y cerró su trayectoria como dúo con un gran número de premios a sus espaldas: como el Grammy al Mejor álbum de rap en 2002 y 2004; el mismo galardón a Mejor álbum del año; o el MTV Europe Music Award a La mejor canción por el tema en cuestión.

