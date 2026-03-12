El video de los maltratos del exchef de Noma, René Redzepi: “¡Usá el sentido común!"

La figura de René Redzepi, hasta hace poco considerado un visionario de la gastronomía mundial y el pilar fundamental del restaurante Noma, atraviesa un momento crítico. Tras una serie de denuncias que lo señalan como responsable de una cultura de maltrato sistemático, resurgieron registros audiovisuales donde el chef danés exhibe conductas explosivas contra su equipo, lo que consolida el relato de un entorno laboral marcado por la humillación.

En uno de estos fragmentos documentales, se observa a un Redzepi visiblemente alterado dirigiéndose a un colaborador llamado Fabio. El registro, que ahora cobra una nueva dimensión negativa a la luz de los testimonios de exempleados, muestra la crudeza del trato recibido en los fogones.

“Ya basta, ¿de acuerdo, Fabio? ¡Corré a buscarlo, amigo! Fabio, ven aquí. ¡Ven aquí! Cortalos. ¿Por qué están tan largos? ¿Entendés por qué? ¿Por qué están tan largos? ¿Podés llevártelos a la boca? Usá el sentido común. Fabio, vamos, ¿ok? Se están enfriando los tallos. ¡Este no está terminado! ¡No está terminado! Fabio, dame ese y ponete con otra cosa, ¿está bien? ¡No podemos esperar!”. En esta primera parte, si bien las palabras no parecen tan graves, el problema está en el tono utilizado para expresarlas, donde el cocinero no podía defenderse ante las órdenes de su superior.

El chef René Redzepi quedó marcado luego de las acusaciones y su posterior renuncia

Este nivel de hostilidad no se limitaba a exigencias culinarias, sino que escalaba hacia una descalificación personal. En otro pasaje del material audiovisual, Redzepi continúa por denigrar a este integrante de su brigada, lo que evidenció una dinámica de poder que muchos trabajadores definieron como una situación de “campo de guerra”.

“¿Está el centro ahí? Así que ya sabés que está ahí. Callate y dejá que termine. Me voy a volver loco, ¿ok? ¿Qué es lo que no entendes? Primero terminá de fregar los put* platos. ¿Está claro? Solo ponete una put* moral ahora mismo y terminá tu trabajo antes de empezar a decir tonterías, ¿ok? ¿Estás bien? Maldito put* idiota”. Así, los constantes insultos expusieron que la renuncia del reconocido chef parece tener asidero en las denuncias por maltratos verbales, aunque también se incluyen acusaciones de golpes y hasta de abuso sexual.

La revelación de estas imágenes, junto a la publicación de testimonios en medios como The New York Times, forzó al chef a anunciar su dimisión de todos los cargos, donde está incluida la presidencia de la fundación MAD. Las denuncias de exempleados describen un escenario donde “los golpes de puño, los pinchazos con utensilios y el acoso psicológico” eran moneda corriente. El chef danés, que ya había reconocido en un ensayo de 2015 haber sido un jefe terrible, intentó justificar su comportamiento en los últimos años a través de la terapia y la meditación, aunque los eventos recientes en Los Ángeles, durante la inauguración de un restaurante, terminaron por sellar su salida.

El descargo de René Redzepi (Instagram: @reneredzepinoma)

A pesar de que Redzepi afirma que trabajó para transformar la cultura del restaurante, las voces de los afectados insisten en que el miedo y la explotación fueron las bases del éxito del establecimiento. La comunidad gastronómica observa hoy cómo este chef, antes galardonado, se aleja de la escena pública mientras su equipo intenta gestionar el futuro de la marca bajo la sombra de un legado marcado por el abuso emocional y la violencia verbal expuesta en los videos que recorren el mundo.

El descargo de René Redzepi

A través de una publicación en Instagram, donde limitó la posibilidad de recibir comentarios para evitar el repudio generalizado que obtuvo en su posteo anterior, René Redzepi confirmó su renuncia y mostró cómo fue la despedida de su equipo de trabajo en Noma.

Junto con esto, escribió: “He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propias acciones”. Además de mencionar cuál será el futuro de Noma, confirmó su decisión irrevocable de renunciar. “He decidido dar un paso al costado y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen al restaurante hacia su siguiente etapa”, concluyó.