En qué ciudad vive Satanás, según la Biblia

Durante generaciones se creyó que el diablo reina entre llamas eternas. La imagen del infierno como su hogar se convirtió en parte del imaginario colectivo, en especial gracias al arte y al cine. Sin embargo, la propia Biblia plantea un escenario que rompe ese cliché tan arraigado.

En las Escrituras, Satanás no aparece encerrado bajo tierra. Se le describe como un espíritu en movimiento, alguien que acecha, engaña y se interpone en lo que Dios quiere para el mundo. En el Nuevo Testamento se le llama ‘príncipe de este mundo’ y ‘padre de la mentira’, lo que deja ver el alcance que tendría su influencia entre la humanidad.

No se trataría entonces de un ser atrapado en un abismo de fuego. La Biblia habla de él por la Tierra, tienta, observa y manipula. Según el libro de Pedro, anda como un león que ruge en búsqueda de alguien a quien devorar. Y su condena definitiva al ‘lago de fuego’ aparece como un hecho futuro, no como su realidad actual.

El lago de fuego no sería el hogar actual del mal, según la Biblia (Foto: FreeP¡CK)

En el Apocalipsis se señala un lugar físico relacionado directamente con Satanás. Allí se menciona a Pérgamo, una antigua ciudad ubicada en lo que ahora es Turquía, como el sitio donde estaría su trono. La referencia bíblica también recuerda el martirio de ‘Antipas’, un cristiano que se negó a renunciar a su fe.

En su época, Pérgamo era un centro de culto pagano con templos y monumentos dedicados a diferentes deidades. Una estructura monumental destacaba sobre todas y considerada por algunos como ese trono mencionado en el texto. Se trataba del altar de Zeus, símbolo del poder religioso que dominaba la zona y que se oponía por completo al mensaje cristiano. Ese escenario permite entender por qué la Biblia ubica allí una sede del mal. No sería un reino ardiente, sino un lugar en la Tierra donde se fortalecían ideas y prácticas contrarias a la fe que empezaba a expandirse.

Con el tiempo surgieron interpretaciones más modernas que también buscan un territorio terrenal para identificar dónde actuaría Satanás hoy. Algunas voces apuntan a Ginebra, en Suiza, una ciudad convertida en centro de decisiones globales al albergar instituciones como la ONU y la Organización Mundial de la Salud.

Pérgamo sería el lugar en la Tierra en la que vive el diablo (Foto: Wikipedia)

Desde estas teorías, ese poder internacional concentrado en un solo lugar sería la base para lo que llaman el ‘Nuevo Orden Mundial’. Algo así como una estructura que, según quienes defienden esta idea, buscaría controlar a los países y las personas desde un solo mando. No hay pruebas que respalden esa hipótesis ni forma de vincularla con la Biblia. Pero sí revela cómo el misterio alrededor del diablo y su supuesta ubicación sigue despertando curiosidad, miedo y muchas versiones sobre su presencia.

La enseñanza bíblica insiste en que su condena está por llegar. Cuando ocurra, dice el Apocalipsis, él y sus seguidores serán arrojados a un fuego que pondrá fin al mal de una vez por todas. Mientras tanto, la historia sobre dónde se mueve y dónde tiene su poder en la Tierra continúa alimentando preguntas que nadie termina de responder.

Por María Paula Lozano Moreno