El día que descubrieron un tesoro de 110 kilos de oro, equivalente a 90 millones de dólares, en uno de los países más pobres

Hace más de un siglo, un hallazgo en el corazón de Egipto cambió para siempre la historia de la arqueología. En 1922, el investigador británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Dentro de ella se encontraban más de 5000 objetos funerarios, muchos de ellos elaborados en oro macizo, con un peso total que supera los 110 kilos.

Entre las piezas más icónicas figura la famosa máscara funeraria, de 11 kilos de oro, junto con un sarcófago macizo, tronos, joyas, amuletos, carros de guerra y elementos de los rituales que acompañarían al joven faraón en su viaje al más allá. Según cálculos basados en el precio actual del oro, solo el metal precioso de la tumba equivaldría a más de 90 millones de dólares.

Más allá de su elevado valor, el descubrimiento todavía asombra por su estado de conservación y su simbolismo. National Geographic destacó que la tumba permaneció prácticamente intacta desde el año 1323 a.C., fecha de la muerte de Tutankamón, protegida por el clima seco del desierto y oculta bajo escombros durante más de 3000 años. El hallazgo fue tan impactante que el propio Carter, al asomarse por primera vez a la cámara funeraria e iluminarla con una linterna, pronunció una frase que pasó a la historia: “Veo cosas maravillosas”.

Howard Carter en la tumba de Tutankamón en 1922 (Fuente: Instituto Griffith, Universidad de Oxford, colorizado por Dynamichrome)

Paradójicamente, Egipto, que resguarda uno de los tesoros más valiosos del mundo, enfrenta serios problemas económicos y sociales. Según datos de 2024 del portal económico Datos Macro, un 26,3% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y otro 20% se encuentra cerca de esa línea. La desigualdad social agudizan las dificultades, a pesar de que Egipto es considerado una economía emergente y la segunda más grande de África.

¿Por qué la tumba de Tutankamón es considerado un patrimonio intocable?

Aunque el hallazgo fue realizado por una expedición británica, el gobierno egipcio nunca permitió que las piezas salieran legalmente del país. En ese entonces existía el sistema de “partage”, que repartía los tesoros entre arqueólogos y autoridades locales, pero el impacto del descubrimiento llevó a Egipto a retener la totalidad del mismo.

La razón por la que la tumba de Tutankamón es considerada un tesoro invaluable de la humanidad

Hoy en día, la mayor parte del tesoro de Tutankamón se conserva y exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo, mientras que algunas piezas viajan en exposiciones internacionales bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades rechazaron a lo largo de los años ofertas millonarias para adquirirlo y sostuvieron que su valor cultural es incalculable y que constituye un emblema de la identidad nacional.

A su vez, hubo gran cantidad de intentos de robo de estas reliquias. Incluso el propio Howard Carter fue acusado de hurto en una carta escrita por Sir Alan Gardiner, un destacado filólogo inglés, miembro de su equipo de investigación y quien le ayudó a traducir los jeroglíficos de la tumba de 3300 años de antigüedad. Según el hombre, el investigador le habría hecho entrega de un amuleto que era usado para ofrendas para muertos, aunque le aseguró que “no provenía de la tumba”.