Encontraron una botella en el mar y se quedaron atónitas con lo que había dentro

Durante mucho tiempo fue común lanzar al mar botellas con mensajes dentro, por eso Sting escribió la canción "Message in a Bottle" con The Police en los años 80. Esta peculiar acción, que parecía haber quedado en el olvido, volvió al presente luego de que dos amigas descubrieron un envase en la playa que parecía contener un mensaje adentro. Las jóvenes mostraron el sorpresivo hallazgo en las redes sociales y se volvieron virales.

“Estábamos caminando en la playa y nos encontramos esta botella que parece tener un mensaje adentro y vamos a averiguar qué es. Esto puede salir muy bien o muy mal", dijo una de las chicas en el video, que fue subido a la cuenta @marialaquecanta en TikTok y tuvo más de 34 mil reproducciones.

En el clip se las observa con la botella en la mano y la curiosidad por lo que se veía en su interior. Pero, al moverla, empezó a caer un polvo que las dejó desconcertadas. “¿Son cenizas? ¿Son cenizas de qué?”, dijeron entre risas nerviosas y confusión.

Las chicas se sorprendieron con su particular hallazgo (Foto: @marialaquecanta)

Como no pudieron extraer el contenido allí mismo, optaron por llevarse el envase y abrirla con más cuidado en la comodidad de su casa. “No logramos sacar el mensaje en la playa. Entonces, vamos a ver si logramos sacarlo con unas pinzas. Ahí viene. Espero no romperlo. A ver. Qué nervios”, relató una de las jóvenes. No obstante, con las pinzas tampoco pudieron acceder al interior.

Finalmente, decidieron romper la botella, guiadas por su curiosidad. Encontraron una carta enrollada acompañada por un billete de 10 dólares y, al leer el mensaje, el clima del video cambió por completo. La carta relataba la historia de Hunt Charles Barnett, un hombre que había muerto y cuyas cenizas viajaban dentro de la botella. “Amable marido, padre, hijo y amigo para muchos. Hunt amaba viajar por el mundo durante sus 66 años de vida. Esta es su última aventura”, decía el texto.

La botella contenía un mensaje y los restos de una persona fallecida (Foto: @marialaquecanta)

“Te dije que teníamos los restos de alguien. No lo puedo creer. Y amo el detallazo que hayan dejado. Qué locura, esto es lo más loco que me ha pasado el año", aseguró una de las tiktokers.

El mensaje detallaba que Hunt se había despedido de Cabo San Lucas, México, en 2024, y pedía que quien encontrara la botella se comunicara con su hijo para contarle dónde había concluido ese último recorrido. La carta estaba firmada por el hombre, quien agradecía a la persona que la leyera.

El envase encontrado también tenía un billete de 10 dólares (Foto: @marialaquecanta)

A partir de la publicación del video, miles de usuarios dejaron su comentario. “Espero que el algoritmo me lleve a cuando se contacten con el hijo de Charles Barnett”, comentó una usuaria; mientras que otra, emocionada, opinó: “El mensaje llegó a sus manos, pero Charles Barnett llegó al corazón de cada persona que escuchó esa carta”. “¿Nos das la segunda parte del contacto con Sean Barnett, por favor?“, preguntó un curioso, con la esperanza de encontrar al hijo del hombre de la carta. Por último, un seguidor se mostró en contra de lo que hicieron las jóvenes: ”Yo siento que debieron regresarla al mar intacta, muy mal de verdad, qué triste”.