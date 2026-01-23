“¿Estás muerto?”: Así funciona la app viral en China para los jóvenes que tienen miedo a morir solos

La creciente urbanización y los cambios sociales en China generan un fenómeno de hogares unipersonales sin precedentes. En este contexto, la soledad y la preocupación por la seguridad personal impulsaron el éxito viral de una aplicación móvil con un nombre tan directo como inquietante: “¿Estás muerto?”.

Esta plataforma, también conocida como Demumu, se convirtió en un refugio digital para miles de jóvenes que viven solos en las grandes ciudades, puesto que ofrece una solución simple, pero efectiva, a un miedo profundo: morir sin que nadie se entere. Su popularidad se disparó en las últimas semanas, lo que hizo que se transformara en la aplicación de pago más descargada del país. Esto evidencia una necesidad latente en la sociedad china.

¿Qué es y cómo funciona la aplicación “¿Estás muerto?”?

Las personas que usan la aplicación deben presionar este botón diariamente para confirmar que están vivas Captura de pantalla/Moonshot Technologies

Es una aplicación viral diseñada para que los usuarios confirmen regularmente que están vivos. Su concepto es sencillo: el usuario debe ingresar cada dos días y pulsar un botón para notificar su estado. Si no lo hace, la aplicación automáticamente se comunica con un contacto de emergencia designado para informarle que el usuario podría estar en problemas.

La app fue lanzada en mayo del año pasado. Internacionalmente figura como Demumu, que inicialmente fue gratuita, pero ahora cuesta 8 yuanes (aproximadamente US$1,15).

¿A quiénes está dirigida la app?

Su objetivo principal es para quienes viven solos en China, ya sean trabajadores de oficina, estudiantes lejos de casa o cualquier persona que haya elegido un estilo de vida solitario. Un informe proyecta hasta 200 millones de hogares unipersonales en China para 2030, por lo que tiene un público con posibilidad de crecimiento. Además, sus creadores exploran expandir su alcance a la población de personas mayores, que constituye más de una quinta parte de la población china.

Los usuarios en redes sociales destacaron su utilidad para introvertidos, personas que sufren depresión, desempleados y aquellos en situaciones vulnerables.

La app está destinada para las personas que viven solos Shutterstock

¿Por qué generó tanta popularidad en la sociedad china?

Su éxito se basa en abordar un temor común entre quienes viven solos: la posibilidad de morir sin que nadie se dé cuenta. La aplicación ofrece una “compañera de seguridad” que mitiga esa ansiedad.

El nombre llamativo, que es un juego de palabras con una exitosa app de comida a domicilio (“¿Tienes hambre?” vs. “Si-le-ma” - ¿Estás muerto?), también contribuyó a su visibilidad inicial.

¿Cuáles son las controversias en torno a la aplicación?

El nombre “lúgubre” generó críticas. Algunos usuarios expresaron preocupación por posibles connotaciones negativas o la creencia de que registrarse podría traer mala suerte. En ese sentido, se hicieron solicitudes de cambios a nombres más positivos como “¿Estás bien?” o “¿Cómo estás?”.

La empresa creadora, Moonscape Technologies, reconoció estas críticas y evalúa un posible cambio de nombre, a pesar de que el nombre actual fue, en parte, responsable de su éxito inicial.

"Aviso importante: Soy Luna. Estuvo inactiva por varios días consecutivos. Ven a revisar cómo me encuentro físicamente", se lee en una notificación de la aplicación Captura de pantalla/Moonshot Technologies

¿Quiénes son los creadores de la app y qué planes tienen para el futuro?

Moonscape Technologies fue creado por tres personas nacidas después de 1995, quienes desarrollaron la aplicación desde Zhengzhou con un pequeño equipo. Uno de los creadores, el Sr. Guo, declaró que planean recaudar fondos al vender el 10% de la empresa por un millón de yuanes (US$140.000), una cifra mucho mayor a los mil yuanes (US$140) que dicen haber invertido inicialmente.

A futuro, buscan ampliar su público al explorar con un nuevo producto diseñado para las personas mayores, y así hacer un llamado a la sociedad para prestar más atención a este grupo vulnerable.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.