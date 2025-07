Es argentina, recorre el mundo dando clases de inglés y haciendo voluntariados, y es furor en las redes: “Alto hack para viajar gratis”

Luana Zanek logró conjugar sus pasiones: hablar en inglés, viajar por el mundo y usar las redes sociales. En los últimos tres años, esta joven de 29 años, oriunda del partido bonaerense de Tres de Febrero, recorrió más de 40 países gracias a las clases virtuales que brinda de pronunciación británica y a los videos que sube en Instagram, donde tiene 448 mil seguidores, y en TikTok, donde ronda ya el millón.

Para entrevistarla hay que calcular bien los horarios, ya que desde hace unas semanas su casa está en Japón y las 12 horas de diferencia con Buenos Aires son una complicación. A pesar de sus días muy movidos, responde de inmediato los mensajes. “Lo hacemos a tu mañana/mi noche”, escribió por WhatsApp desde un pequeño hostel en Tokio, donde está haciendo un voluntariado, es decir, trabajando a cambio de alojamiento y comida.

“El sueño era viajar y de vivir de las redes sociales. No puedo creer como una cosa llevó a la otra y terminé con esta vida”, aseguró en diálogo con LA NACION. Según reveló, cuando estudió hace años Hotelería y Turismo en la UADE, lo hizo “para estar todo el día con gente extranjera y viajar en las vacaciones”, pero no imaginó que este terminaría siendo su destino.

Las lecciones de inglés de Luana en redes sociales

Cómo empezó su historia

Todo comenzó cuando viajó de intercambio a Oxford, Inglaterra, a los 17 años, para hacer un curso intensivo de inglés. En sus primeros videos en redes sociales mostraba como era estudiar en el extranjero y, como le gustaba el idioma, empezó a subir los videos en esa lengua y la gente se maravilló con su pronunciación.

“Hacía contenido de viaje en inglés y me empezó a seguir cada vez más gente, me preguntaban cómo hacía para hablar así”. Ella siempre aclaró que “no es profesora”, pero como se multiplicaron los pedidos de sus seguidores para que les enseñe pronunciación empezó a mostrar distintos tips en los videos. “Obviamente, reconozco mis privilegios, pero también fue seguir mis pasiones. Todo se fue entrelazando con mucha persistencia de mi parte”, aseguró Luana.

A partir de estos logros, desde hace tres años que vive viajando por el mundo junto a su novio Smilton, que es ingeniero industrial y que trabaja online para una compañía internacional. Ambos pudieron concretar su sueño de conocer muchos países y trabajar en el mientras tanto.

Luana y Smilton en el Monte Fuji en Japón

Cómo costea sus viajes

A partir del furor de sus videos hablando en inglés, Luana creó su propia página web llamada Como Nativo donde brinda cursos del idioma y donde promete enseñar la fonética británica “real”. “A mí me encantó siempre el inglés. Nunca había pensado en enseñarlo a través de las redes”, aseguró.

Además, abrió el abanico laboral para poder vivir de las redes y seguir viajando. Contactó a desarrolladores y elaboró un sitio llamado Tuki Travel, donde una inteligencia artificial permite armar viajes personalizados a los usuarios según su personalidad, presupuesto y preferencias. “Le decís en qué país estás, si te gusta viajar tranquilo o no, si te gusta la naturaleza o la ciudad, y te recomienda los destinos. Es bueno para la gente que no sabe cómo planear”, comentó.

Como si fuera poco, la creadora de contenido también organiza viajes grupales, que completan los cupos en apenas semanas. “Mi primer viaje fue a Noruega a ver las auroras boreales y fue increíble, fuimos con chicos argentinos, peruanos y costarricenses. En un segundo viaje fuimos al festival de las luces (Loy Krathong) en Tailandia”, contó la influencer.

En uno de los viajes que organizó fue a ver las auroras boreales a Noruega (Foto: @luanazanek)

El viaje con voluntariados

Dentro de su vida nómade, Luana empezó a implementar la idea de conocer países haciendo voluntariados. Este tipo de arreglo es muy común en el mundo de los viajeros y la consigna es simple: trabajar en hoteles y otros alojamientos a cambio de techo y comida. De esta manera, pueden recorrer el destino sin tener que gastar de más. Uno de los últimos viajes que emprendió fue a Vietnam, donde se quedó varias semanas en una pequeña aldea del Norte. Para ir a ese lugar, sometió el plan a una votación entre sus seguidores, que eligieron ese país por sobre Filipinas y Corea del Sur.

Luana Zanek en su voluntariado en Vietnam

“El trabajo constaba en ayudar a los chicos de la comunidad para que practiquen el inglés. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Era todo muy espiritual, muy diferente. Tienen sus propias vestimentas, sus creencias, fue muy enriquecedor. Aunque no nos entendíamos por el idioma, usábamos el traductor del celular y hablábamos. Eran muy amables, nos invitaban a tomar el té todas las tardes”, contó.

A partir del éxito de esa experiencia, Luana sigue actualmente viajando con este formato. De Vietnam se fue directo a Japón, donde inició un voluntariado en un hostel de Tokio a cambio de recibir y llevar a conocer la ciudad a los visitantes que hablen en español. Según contó en sus redes, viajar de este modo le permite ahorrar, conocer la cultura local y socializar con viajeros. Por un tiempo planea seguir recorriendo la isla asiática, por lo que ya le pidió a sus seguidores que voten a qué lugar debe ir a hacer el próximo voluntariado.

Busca inspirar a otros

Luana comentó que en todos sus viajes le da importancia a lo que ven sus seguidores, por eso intenta mostrar los detalles de su día a día. “Busco que puedan viajar conmigo, que se sorprendan. Respondo todo lo que me preguntan y la gente se copa”, afirmó. Más allá de mostrar su vida como creadora de contenido, busca inspirar a otras personas para que se animen a emprender este tipo de vida si así lo desean.

“Todo cambio genera miedo, pero si te quedas esperando que se te vaya el miedo para intentarlo, nunca va a pasar. Todo eso se supera solamente haciendo e intentando, tus sueños están atrás de esas barreras. Intentarlo no te garantiza llegar, pero no intentarlo si te garantiza un 100% quedarte donde estás”, respondió recientemente en una caja de preguntas que abrió para que su comunidad le comparta sus dudas y miedos.

La creadora de contenido busca inspirar a su seguidores

La vida de viaje

Luana reconoció que la vida con constantes viajes tiene su lado B. “Cada tres meses me agarra un ataque de extrañar, estoy una semana llorando, llamando a todos por videollamada. Viajar hace que aprecie otras cosas. Lo peor de estar lejos es pasar mi cumpleaños sin mi familia“, reveló.

A pesar de la nostalgia de estar con sus seres queridos, la influencer tiene en claro por qué elige la vida nómade. “Me cuesta quedarme en cada lugar, me gusta conocer culturas, estilos de vida, me mantiene en movimiento porque mi rutina cambia todos los días”. “Vivir viajando es mi pasión y en el futuro me quedaré en algún lugar, pero mientras tanto quiero seguir viviendo estas cosas ahora que me lo puedo permitir. Estoy enfocada en seguir con mi proyecto”, concluyó.