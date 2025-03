Es japonés y no consigue trabajo ni pareja por culpa de su nombre

Elegir el nombre de un hijo es una decisión muy importante en la vida y, aunque algunos padres buscan algunos nombres más originales por su significado, muchos pueden traer consecuencias inesperadas para la vida del individuo que lo porta. Este es el caso de Terauchi Happy, un joven japonés de 27 años que asegura que su peculiar nombre no solo fue motivo de burlas desde su infancia, sino que también le cerró las puertas en el ámbito laboral y sentimental en su vida adulta.

“Para llamarte Happy no estás muy feliz”, recordó, durante su paso por un programa de televisión, lo que le decían sus compañeros de colegio. Según relató, estos mismos niños, muchas veces intentaban justificar el bullying que le hacían con frases como “no pasa nada si nos metemos contigo porque seguirás siendo Happy”.

Sin embargo, lo que sus compañeros de curso no sabían es que su nombre había sido elegido por su madre con mucho amor debido a la felicidad que sintió al darlo a luz, después de distintas adversidades que le tocó atravesar en su vida. De esta forma, la mujer quiso dejar plasmada la emoción que sintió al tenerlo en sus brazos y lo hizo con el nombre “felicidad”.

Un hombre llamado Happy, cuenta su trágica historia de vida

Pese a las consecuencias que tuvo para él, Happy aseguró que no le guarda rencor a aquellos que lo maltrataron y tampoco se plantea cambiarse legalmente el nombre. “Ella me llamó así por amor”, explicó y aseguró que aceptó esa herencia con resignación, ya que admitió que vivir con ese nombre en Japón le trajo más dolores de cabeza que alegrías.

Es que los problemas no se quedaron en su infancia. Al llegar a la universidad, no solo sus compañeros no podían creer que realmente se llamara así, sino tampoco sus profesores. Muchos pensaban que era un apodo o una broma que les habían dejado en las listas, por lo que normalizó mostrar en todos lados su carnet de identidad para poder acreditar que ese era su verdadero nombre.

Otro golpe llegó cuando comenzó a buscar trabajo. Según cuenta, en más de una ocasión las empresas creyeron que su solicitud de empleo era un chiste y se comunicaron con él para hacerle saber que no había quedado en el puesto por su supuesta ‘arrogancia’. “Muchas empresas creen que estoy mintiendo o gastando una broma cuando leen mi nombre en el currículum”, lamentó.

El joven fue nombrado 'Happy' por su madre al nacer Foto: X

Por último, también contó que el nombre afectó enormemente su vida amorosa. “Realmente es un impedimento a la hora de buscar pareja”, reconoció y contó que fue rechazado en más de una oportunidad en las aplicaciones de citas por llamarse Happy. Esto se debe a que muchas mujeres piensan que cambió su identidad o creó una cuenta falsa para aprovecharse de ellas.

Tras brindar aquella entrevista, la historia de este joven se volvió viral en redes sociales, donde una gran cantidad de personas de todo el mundo le brindaron su apoyo y aportaron sus propias anécdotas sobre los problemas que les trajeron sus respectivos nombres. “Como adultos, tal vez podamos aceptarlo después de una larga lucha, pero durante los años impresionables de la infancia, es un infierno...” y “Sería mejor para los niños si los nombres extravagantes estuvieran prohibidos por ley. Hay demasiados padres estúpidos hoy en día”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

LA NACION