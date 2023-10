escuchar

En Italia, una pareja dejó una cuenta impaga tras su casamiento y el hecho escaló de tal manera que los novios abandonaron el país, sin dejar rastro. Los protagonistas de este acontecimiento fueron Moreno Priorietti y Andrae Svenja, quienes se casaron en agosto de este año con una gran fiesta que incluyó 80 invitados y una cena que abarcaba un menú repleto de mariscos y pasta.

Tras los festejos, que incluyeron una fiesta con todos los presentes en un restaurante del sur de Italia llamado La Rotonda, el dueño del lugar, Enzo Fabrizi tomó nota de toda la ceremonia y como sucede en estos casos, elaboró la cuenta para que los anfitriones abonen el total.

Sin embargo, en un desenlace impensado, la pareja decidió darse a la fuga y el propietario quedó completamente sorprendido al ver cómo el ticket de 7000 euros quedó impago (más de 2.500.000 millones de pesos argentinos).

Minutos más tarde, aun en shock por el desplante de sus clientes, Fabrizi decidió acudir al Facebook para contactar a estas personas, aunque sin éxito porque dichos perfiles fueron eliminados al instante sin dejar ningún tipo de rastro.

Moreno Priorietti y Andrae Svenja se casaron en Italia, pero dejaron la cuenta impaga de un restaurante Internet (DailyMail)

A raíz de toda esta situación que dejó con las manos vacías al dueño del restaurante, su abogado defensor, Lugi Tozzi, dialogó con el medio Daily Mail acerca de este hecho y qué cartas en el asunto va a tomar para que su cliente pueda recuperar lo que perdió en términos económicos. “Se ha presentado una denuncia formal ante la policía local. El asunto está ahora en sus manos y lo mejor para la pareja sería entregarse a las autoridades o, mejor aún, pagar la deuda pendiente”, explicó el letrado.

En esa misma línea, el abogado siguió con su descargo y explicó que será contemplativo en caso de que se abone la totalidad de la factura: “Mi cliente está dispuesto a retirar la demanda una vez que se liquide la factura y, por lo tanto, evitar cualquier acción legal prolongada”.

El salón de fiestas del restaurante donde la pareja se casó y luego se dio a la fuga sin pagar Internet (DailyMail)

Por su parte, Fabrizi explicó que el elevado importe de la cuenta impaga podría generarle perjuicios económicos a futuro: “Tuvimos un contacto con ellos hasta hace unas semanas y seguían diciendo que pagarían, pero luego no llegó ningún dinero. Para un lugar pequeño como el mío, 7000 euros es una cantidad considerable de dinero y necesito liquidar esta factura porque tengo proveedores que pagar y otros gastos generales”, detalló el hombre que quedó al borde de la bancarrota.

“Si no se soluciona pronto, podría dejarme sin negocio. Estaría feliz de abandonar la acción legal tan pronto como me paguen, pero no puedo obtener ninguna respuesta de ellos y contraté a un abogado. Lo único que sé es que era amigo de un amigo y que trabajaba como mecánico en la zona y que su esposa es alemana, pero viven en Italia desde hace algunos años”, manifestó el dueño del restaurante que sigue en búsqueda de estas dos personas.

Sin cumplir con lo pactado, las dos personas se dieron a la fuga y hasta el día de la fecha no se sabe de su paradero. “Esto nunca me sucedió en muchos años de actividad empresarial, como mucho alguien llegó tarde, pero nunca había sucedido que los novios desaparecieran sin haber pagado la cuenta”, cerró.

