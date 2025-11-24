Esta es la manera de tratar a una persona negativa, según la psicología

Las relaciones humanas son mucho más complejas de lo que a menudo percibimos o deseamos. A raíz de esto es que inevitablemente nos encontramos con personas que, con su actitud pesimista o crítica, pueden drenar nuestra energía y afectar nuestro bienestar emocional. No obstante, la psicología nos ofrece herramientas y perspectivas valiosas que transforman el reto de “soportar” a estas personas en una oportunidad para establecer límites sanos y proteger nuestra propia salud mental.

Según el sitio web Pshycology Today, la definición y el mantenimiento de límites resultan fundamentales para la autoestima y la estabilidad emocional. Son el mapa que marca dónde termina tu esfera personal y dónde comienza la de los demás, lo que protege tu espacio físico, psíquico y emocional.

Si bien este ejercicio de autorrespeto es crucial para cultivar interacciones saludables, el verdadero desafío surge al hacerlos valer, especialmente ante aquellos que los vulneran de manera habitual. Sin embargo, no todas las personas respetarán aquellas barreras, por lo que enfrentar a quienes las cruzan exige una combinación de claridad mental, seguridad personal y una comunicación asertiva.

Para lograr una relación sana es necesario comunicar los límites asertivamente, con un lenguaje claro, directo y respetuoso

Asimismo, los especialistas hacen hincapié en que las fronteras personales no son muros que aíslan, sino vías que posibilitan conexiones respetuosas y auténticas. Al mantenerte firme en tus convicciones, reafirmás tu propio valor y fomentás un ambiente de reciprocidad. En el caso de que esa persona persista en ignorar tus reglas, es un reflejo de sus propios conflictos.

Estrategias para gestionar las violaciones a los límites

Establecer y aplicar límites claros. Debe quedar perfectamente claro qué conductas son inaceptables y cuáles serán las consecuencias directas si se sobrepasan esas fronteras.

Debe quedar perfectamente claro qué conductas son inaceptables y cuáles serán las si se sobrepasan esas fronteras. Comunicar asertivamente. Usar un lenguaje claro, directo y respetuoso para expresar los límites. Evitar ser pasivo o agresivo, ya que esto puede diluir su mensaje o intensificar el conflicto. La comunicación asertiva implica usar afirmaciones en primera persona para reconocer los sentimientos y necesidades.

En el caso de que esa persona persista en ignorar tus reglas, es un reflejo de sus propios conflictos (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Ser constante. Hacer cumplir los límites cada vez que sean puestos a prueba. La implementación de consecuencias es el motor clave; es el indicativo de que la transgresión no se tolerará y lo que verdaderamente impulsa el cambio de comportamiento.

Hacer cumplir los límites cada vez que sean puestos a prueba. La es el motor clave; es el indicativo de que la transgresión no se tolerará y lo que verdaderamente impulsa el cambio de comportamiento. Mantener la calma. Los transgresores de límites suelen responden con tácticas defensivas o intentan provocar un enfrentamiento. La estrategia debe ser la opuesta: mantenerse tranquilo, sereno y firme.

Los transgresores de límites suelen responden con tácticas defensivas o intentan provocar un enfrentamiento. La estrategia debe ser la opuesta: Definir los límites no negociables. Identificar con total claridad qué comportamientos se pueden tolerar y cuáles son inaceptables para el bienestar. Poner estos límites no negociables por escrito puede actuar como un anclaje personal, sirviendo de recordatorio para sostener la postura con convicción.

Identificar con total claridad Poner estos límites no negociables por escrito puede actuar como un anclaje personal, sirviendo de recordatorio para sostener la postura con convicción. Desconexión emocional del resultado. Algunas personas cruzan las fronteras con el único propósito de obtener una reacción o ejercer una forma de control. Desvincularse emocionalmente del resultado, negándose a participar en discusiones cíclicas o luchas de poder.

Algunas personas cruzan las fronteras con el único propósito de obtener una reacción o ejercer una forma de control. del resultado, negándose a participar en discusiones cíclicas o luchas de poder. Evitar la justificación excesiva. Las respuestas deben ser breves, concisas y centradas únicamente en sus necesidades. Ofrecer demasiadas explicaciones a menudo abre la puerta a la manipulación o al intento de invalidar sus sentimientos.

Las respuestas deben ser breves, concisas y centradas únicamente en sus necesidades. o al intento de invalidar sus sentimientos. Reevaluar si la relación es necesaria. No todas las personas respetarán los límites, por más claros y constantes que sean. En estos escenarios, es necesario aceptar esta realidad y reevaluar la relación. Si las transgresiones son persistentes y el vínculo se torna perjudicial, lo mejor es poner fin al contacto.