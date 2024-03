Están casados desde hace 10 años, pero descubrieron un secreto familiar que lo cambió todo

Escuchar

A través de las redes sociales se conocen las historias más insólitas alrededor de todas partes del mundo, pero muy pocas veces algo como lo que le sucedió a una pareja de Colorado, Estados Unidos, luego de 17 años compartiendo la vida juntos. Todo comenzó con un estudio ADN que reveló lo peor que les podía pasar.

Los protagonistas de esta historia se llaman Celina y Joseph Quiñones, quienes pasaron gran parte de su vida juntos como novios primero y, desde hace diez años, como marido y mujer. A lo largo de su romántica historia dieron a luz a tres hijos, y en medio de un gran presente familiar, se enfrentaron a un cambio rotundo en su relación.

Celina y Joseph Quiñones son pareja hace 17 años y tuvieron 3 hijos Instagram: @realestatemommaz

Todo comenzó cuando Celina quiso saber más detalles de su árbol genealógico, en 2016, enviando su ADN para ver cómo era su ascendencia y con el fin de encontrar un primo lejano que vivía, aparentemente, en otro estado. Sin embargo, la respuesta que recibió fue insólita; la mujer descubrió que ese pariente era su pareja desde hace 17 años: su marido, en realidad, era su primo. Esta noticia fue devastadora para el matrimonio, pero una vez que lo asimilaron, ella decidió dar a conocer su historia a través de un video en su cuenta personal de TikTok.

En el clip señaló que fue “devastador” enterarse de esto y que en momento se asustó, pero que a medida que pasaron los días se fue dando cuenta que su amor por él no se había ido. “No lo cambiaría por nada del mundo”, aseguró. “¡Primo y esposa para toda la vida! Hay una razón por la que las buenas parejas se parecen”, dijo entre risas y luego añadió: “Estoy acá creando conciencia”.

La pareja decidió seguir adelante con su matrimonio a pesar de enterarse de que son primos Instagram: @realestatemommaz

En el video que sorprendió a más de un usuario en las redes sociales, la mujer compartió los resultados de su ascendencia compartida. En el documento, se ve que Celina y Joseph tienen una coincidencia de 62 centimorgan, la unidad para medir el vínculo genético. Esto quiere decir que ambos tuvieron el mismo ancestro ocho generaciones atrás.

“Me casé con mi esposo en 2006. Sin pensarlo, tuvimos tres hijos. Descubrí que éramos parientes y primos. Mis hijos y mi marido son mi todo y miramos más allá. Todos nuestros hijos tienen 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Es una buena manera de romper el hielo jajaja. No, no lo supimos hasta que hicimos una prueba de ADN”, indicó y sumó: “Eran tres niños y descubrí que estábamos relacionados. Creo que me hice la prueba de ADN en 2016 y sí, fue devastador porque pensé ‘cariño, estamos relacionados, ¿se supone que debemos estar juntos? Esto es extraño’”.

A pesar de esta rutilante noticia que cambió su mirada para siempre, la pareja decidió seguir con su relación adelante y hoy están más enamorados que nunca. “No voy a permitir que un poco de sangre destruya lo que creamos, esta hermosa familia”, concluyó.

En el video, los usuarios criticaron su decisión y fue ella misma la encargada de responderles. “Dejame divorciarme de él porque no lo sabíamos. Dejame decirle a nuestros hijos que sus padres ya no están juntos debido a las opiniones de otras personas”, manifestó.

LA NACION