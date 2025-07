Estuvo a punto de morir y dice que pudo ver el infierno: “No tengo miedo de volver”

Cuando una persona cuenta que viaja a Las Vegas suele pensarse en hoteles y casinos de lujo, pero en el caso de la dueña del portal Yoga Premananda, el viaje que parecía de ensueño terminó por hacerle vivir una situación que la puso al borde de la muerte.

Todo comenzó cuando se dirigía a encontrarse con una amiga. Iba manejando sola por una ruta desierta cuando algo la descolocó. “De repente, me sentí eufórica, como si perdiera el control. No sabía hacia dónde iba ni a qué velocidad. Y entonces me invadió una sensación de pánico. Me costaba respirar”, relató al diario The Sun.

Según su testimonio, en ese momento su auto se salió de la ruta y ella sintió que estaba muriendo. “Vi mis piernas aplastadas bajo el volante. Pero lo más fuerte vino después: sentí que mi alma salía del cuerpo”, contó. A partir de ahí, comenzó una experiencia que todavía hoy le cuesta poner en palabras.

Según sus recuerdos apareció en un lugar oscuro, frío y con un olor fuerte a humo. “Era como un pozo aterrador. Había sombras a mi alrededor, figuras que me miraban como preguntándose quién era yo. Vi almas colgando de una pira de fuego, gritando y pidiendo ayuda. Todo era confuso: las paredes eran secas, pero húmedas, frías pero calientes. Fue una locura”, explicó.

La mujer de 51 años asegura haber visitado el infierno (Foto: Jam Press/www.ConsciousBreakthrough.com)

Cuando pensó que no podía estar peor, apareció una figura que, según ella, fue clave: el Arcángel Rafael. “Estaba vestido como si saliera de una película con gafas oscuras, un sombrero y una gabardina. Me sacó de ahí”, dijo. De un momento a otro, se encontró en lo que describe como “la sala de espera del cielo”. Todo era muy diferente, había luz, calma, otras almas que iban y venían. “Sentí paz. Fue como volver a casa”, expresó.

En ese lugar, la mujer sintió que no era su momento de partir y habría sido el propio Rafael quien “selló” su boleto de regreso y ella volvió a su cuerpo. Para ella lo más sorprendente fue que al despertar su auto estaba intacto, en el medio de la ruta, sin rastros de algún accidente. “Fue como si el universo hubiera rebobinado todo”, afirmó.

Con la ayuda del arcángel Rafael la mujer asegura haber vuelto a la vida (Foto: Instagram @yogapremananda)

Después de ese episodio, su vida cambió por completo, ya que decidió abandonar el café, los medicamentos, el alcohol y la carne. Se capacitó en sanación y desintoxicación, y hoy ayuda a otras personas a entender experiencias cercanas a la muerte. “Desde entonces, siento que una voz me guía todos los días. Es una sabiduría que no puedo explicar, pero que me acompaña”, dijo al medio inglés.

“El infierno me enseñó mucho. Aprendí a tener compasión y a valorar lo que importa. No tengo miedo de volver. Estoy agradecida de estar viva y de tener un propósito”, reflexionó la mujer, quien cree firmemente que estuvo en el lugar de “castigo eterno”. Actualmente, la mujer quien se hace llamar en redes sociales Yoga Premananda cuenta con más de 13 mil seguidores a quienes les comparte videos sobre su día a día y organiza reuniones espirituales en distintas partes de los Estados Unidos para acompañar a aquellas que aún no logran entender sus experiencias con el más allá.