Fácil y económico: un experto en permacultura reveló cómo hacer un repelente orgánico con aloe vera y clavo de olor

Llegó el verano y con las altas temperaturas también aparecieron los visitantes menos deseados para el hogar: los mosquitos. Sin embargo, hay una manera eficaz de combatirlos con un repelente casero, orgánico y económico que se puede confeccionar con ingredientes que hay en todas las casas. Esta preparación tiene como base el aloe vera y el clavo de olor y la receta para obtenerlo es muy sencilla.

El experto en permacultura, Maxi Sánchez, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 830.000 seguidores, explicando el paso a paso para hacer este repelente casero. “Hoy te enseño la receta del repelente natural para mosquitos. Es la fusión ideal, el aloe vera y el clavo de olor: el eugenol”, explicó en el clip, que logró miles de likes y recibió cientos de comentarios de sus seguidores fascinados por la creación.

“¿Por qué esta combinación sí funciona? El aloe vera es el vehículo del activo, hidrata la piel, evita irritaciones y permite reaplicar seguido. El clavo de olor es el repelente natural más potente de tu cocina", aclaró el especialista y detalló la receta de la preparación.

El video explicativo se viralizó rápidamente en las redes sociales (Foto: @maxipermacultura)

1 Paso a paso: cómo preparar el repelente natural para mosquitos

Maxi especificó cómo es la receta para lograr este repelente natural y no puede ser más fácil. Lo que hay que hacer es:

Agarrar 30 clavitos de olor y ponerlos en una taza.

Una vez separados los clavos de olor, hay que machacarlos un poco con un mortero.

Luego se debe agregar alcohol etílico hasta cubrirlos. “Necesitamos hacer un destilado de clavo de olor. Lo vamos a dejar entre 24 y 48 horas macerando. Puede ser en algún lugar que un poquito el sol le pegue”, aclaró Maxi.

Luego, hay que cortar el aloe vera, sacarle las partes amarillas a la hoja

Hay que dejar las hojas cortadas media hora paradas en reposo. “Se tienen que quedar para que decante toda la aloína”, aseguró.

Con una cuchara, se saca todo el gel del aloe vera y se lo coloca en un recipiente.

Después de las 24 horas, ya se puede colar el destilado de clavo de olor. Tiene que quedar con un color oscuro

Se debe procesar el gel de aloe vera y que quede espumoso.

Mezclar los ingredientes: por dos partes de gel de aloe vera, una parte de clavo de olor. Mixear para integrar.

Ya tenés listo el repelente para usar.

Los mosquitos se pueden combatir fácilmente con este repelente casero Shutterstock - Shutterstock

Por último, el experto destacó las bondades de este repelente natural de aloe vera y clavo de olor y realizó una serie de recomendaciones para su uso. “Lo pueden guardar en la heladera, obviamente, porque también refresca la piel y lo pueden aplicar un montón de veces”, aclaró sobre esta preparación “biodegradable”.

“Funciona mejor al atardecer y a la noche. No es para bebés. Aplicarse un poquito y ver cómo reacciona la primera vez, sobre todo en pieles sensibles. No exponer tu piel al sol después de aplicarlo directamente, sobre todo por el alcohol. Son ingredientes locales, no contaminan. Está hecho muy rápidamente con las cosas que tenemos en casa. Hidrata profundo y es antiinflamatorio”, concluyó Maxi sobre esta loción, que ya muchos empezaron a aplicar en sus casas.