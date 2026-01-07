Mhoni Vidente explica cómo poner en práctica el ritual “7 veces 7″ para atraer riqueza al hogar en 2026

La astróloga cubana Mhoni Vidente reveló el paso a paso del poderoso ritual que se realiza cada mes y ayuda a atraer la riqueza con el uso de elementos fáciles de conseguir y la energía de días cabalísticos para obtener 7 veces 7 abundancia, prosperidad y energía positiva.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer riqueza en 2026

La pitonisa explicó que para que surta efecto, este ritual debe realizarse el día 7 de cada mes, por ser día cabalístico capaz de atraer 7 veces 7 la riqueza, estabilidad y abundancia.

Los principales elementos que se utilizan en este ritual pueden conseguirse en mercados o tiendas de esoterismo y son:

Una copa llena de agua

Incienso de sándalo o de Siete Machos

Una manzana roja

Un billete de un dólar

Una veladora blanca

Un plato forrado de papel aluminio

Una copa de cristal

Loción de Siete Machos

Tequila, ron o mezcal

Canela en polvo

Perfume personal

El ritual 7 veces 7 para la riqueza inicia al rociar loción de Siete Machos en la manzana roja (YouTube/Mhoni Vidente Oficial)

Una vez reunidos los ingredientes, puede comenzarse el ritual 7 veces 7, es importante tener mentalidad de abundancia y riqueza mientras se lleva a cabo. Los pasos a seguir, según Mhoni Vidente, son:

Tomar la manzana roja y rociarla con loción de Siete Machos. Después formar una cruz con la uña y usarla para limpiar el cuerpo de los pies a la cabeza, y de la cabeza a los pies, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, y se pide al Arcángel Miguel que elimine las malas energías.

“Al terminar, la manzana deberá ir enterrada en una maceta o en el jardín y ahí la vas a dejar”, declaró la tarotista.

Posteriormente, se tomará el billete de un dólar y se le colocará la loción de Siete Machos y el perfume personal. Esto mientras se manifiesta 7 veces 7 la riqueza, abundancia y personalidad.

La visualización de la riqueza es uno de los pasos más importantes del ritual 7 veces 7 (YouTube/Mhoni Vidente)

“Nos visualizamos con casa nueva, carro nuevo, todo lo que necesites este ritual te va a ayudar. Al terminar hay que colocarlo dentro de la copa con agua”, explicó Mhoni Vidente.

En la otra copa de mezcal se colocará tequila, ron o mezcal, y se pondrá canela en polvo alrededor de la veladora blanca que se pegará al plato forrado de papel aluminio. Además, se añadirá loción de Siete Machos.

Posteriormente, se encenderá el incienso de sándalo o Siete Machos y se encenderá y tomará la veladora blanca entre las dos manos para pedir abundancia y riqueza al Arcángel Miguel.

Al pasar cuatro o cinco días y una vez que se termine la veladora, se sacará de la copa con agua el billete de un dólar, se debe secar, doblar y guardar en la cartera como una especie de amuleto.

El billete colocado en la copa con agua deberá retirarse, secarse y guardarse como amuleto (YouTube/Mhoni Vidente Oficial)

El tequila, ron o mezcal se tira en la calle, y se utiliza la limpieza especial de Siete Machos para continuar con la atracción de riqueza y la protección en contra de las envidias.

Cómo usar la loción de siete machos para la riqueza

La astróloga cubana explicó que esta fragancia es una de las más poderosas, se consigue en yerberías y para complementar el primer ritual debe emplearse para trapear el hogar durante siete días seguidos, para la purificación y la protección.

Además, en el mismo periodo de tiempo se colocará un poco de la loción de Siete Machos en las manos y en las plantas de los pies, lo que simboliza la tracción de riqueza, triunfo y estabilidad en todos los sentidos.

El perfume es uno de los mejores para eliminar malas energías y atraer el progreso, ya que utiliza la energía del número cabalístico para atraer 7 veces 7 lo positivo.

Mhoni Vidente promete que estos dos rituales atraerán lo mejor para el 2026, y que deben realizarse en conjunto para brindar protección a quienes lo realicen.