Fin del misterio: ¿para qué sirve el gancho metálico de la cinta métrica?

El pequeño gancho metálico ubicado en el extremo de la cinta métrica suele pasar desapercibido o utilizarse únicamente para sujetar el flexómetro al bolsillo. Sin embargo, un video difundido recientemente por el creador de contenido @hazycomparte muestra que este elemento tiene una función adicional que puede resultar clave en trabajos de bricolaje, construcción y tareas domésticas.

La demostración, publicada en redes sociales, explica cómo aprovechar esta pieza para transformar la cinta métrica en una herramienta de trazado preciso, sin necesidad de accesorios extra.

El gancho metálico serviría para trazar líneas rectas con un lápiz (Fuente: Pexels)

El contenido se difundió a través de un video en el que se observa cómo el gancho permite fijar un lápiz o bolígrafo y utilizar la cinta como guía. El método, según se muestra, es sencillo y puede aplicarse en distintos contextos, desde trabajos sobre madera hasta marcas en cartón o paredes, facilitando mediciones y dibujos exactos.

La función oculta del gancho de la cinta métrica

De acuerdo con lo explicado en el video, el gancho metálico puede sujetar firmemente un lápiz si se coloca de manera adecuada. Una vez fijado, la cinta se extiende hasta la distancia necesaria y actúa como una regla o incluso como un compás improvisado. De esta forma, es posible trazar líneas rectas o curvas con una medida constante, gracias a la rigidez y graduación del flexómetro.

El procedimiento requiere asegurar que el lápiz no se deslice dentro del gancho. Con la longitud definida, el usuario solo debe desplazar la cinta con un movimiento controlado para obtener un trazo uniforme y preciso.

Cómo aprovecharlo al máximo

Esta técnica permite marcar distancias exactas en superficies amplias y realizar líneas paralelas sin recurrir a reglas adicionales. En materiales como madera o cartón, el flexómetro se convierte en una herramienta de apoyo para el dibujo técnico básico, ampliando su funcionalidad habitual.

Para qué sirve el gancho metálico de la cinta métrica

Además de mejorar la precisión, este uso contribuye a optimizar el espacio en la caja de herramientas, ya que un solo objeto cumple varias funciones. Así, la cinta métrica no solo sirve para medir, sino que también facilita el trazado y la planificación de trabajos cotidianos.

Por María Camila Salas Valencia