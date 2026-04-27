Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: así es la tierna foto que subió a sus redes

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto. A través de una historia de Instagram, la actriz subió una foto en primer plano del deportista y le agregó varios emojis de corazón para dar prueba del romance.

En la imagen se ve al oriundo de Pilar con el casco que solía usar Juan Manuel Fangio en su época dorada y, detrás de cámara, a Reficco agarrándole la cara en un gesto amoroso. La postal se replicó instantáneamente en las redes sociales y sirvió para darle forma al incipiente romance entre ambos.

La foto que confirma la relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto

Previo a la exhibición de este domingo en el barrio de Palermo, Colapinto compartió un momento íntimo junto a Reficco en el kartódromo de Zárate, un lugar al que suele concurrir el piloto cuando está de visita en Buenos Aires. La foto, publicada por el Ejército de LAM, reveló un detalle especial: la actriz llevaba puesto el overol tradicional de los automovilistas, por ende se presume que también se subió a un auto de carrera.

Maia Reficco estuvo presente en el Road Show de Colapinto

Para culminar la jornada, Colapinto, acompañado de Reficco y su círculo íntimo, compartió una cena íntima en un reconocido restaurante de Palermo. “Se cerró el restaurante para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial”, indicó Ángel de Brito.

Colapinto y Reficco juntos en el kartódromo de Zárate (Foto: Instagram @elejercitodelam)

Además de la postal que reafirma su amor por el piloto de la escudería Alpine, la actriz registró el momento donde los aviones de la Escuadrilla Histórica de la Fuerza Aérea Argentina con sus Beechcraft B-45 Mentor sobrevolaron la escena del Road Show que contó con la presencia de 500.000 personas.

Reficco mostró parte del Road Show que se celebró este domingo

En una posición privilegiada, pegada a la improvisada pista que se armó en la calle, Reficco también filmó cuando el auto de Colapinto dio varios trompos sobre la avenida Libertador. Con todos estos indicios, el deportista y la actriz compartieron varios momentos juntos para darle forma a una historia de amor que comenzó a construirse hace unos meses.

Quién es Maia Reficco

Maia tiene 24 años y nació en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000, ciudad donde su papá, Ezequiel Reficco, profesor de Relaciones Internacionales, estaba cursando un posgrado en la Universidad de Harvard. A sus siete años se mudó a la Argentina junto a su familia e hizo la primaria y parte de la secundaria aquí.

Maia es hija de argentinos; a los 7 años se mudó a la Argentina y vivió aquí hasta los 15 (Fuente: Instagram/@maiareficco)

Fue del lado materno que Maia tuvo la influencia artística, ya que su madre, Katie Viqueira, es cantautora de tango y folklore, y la coach vocal de cantantes como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra.

Desde los 17 años Maia tuvo una carrera artística ascendente en los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@maiareficco)

En una entrevista que ofreció el año pasado a LA NACIÓN, reconoció que quiso ser cantante por su madre. Con 15 años y un sueño definido, se mudó a Los Ángeles, donde consiguió ser alumna de Eric Vetro, entrenador vocal reconocido por trabajar con artistas como Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes.

Tuya - de Maia Reficco

Dos años después y ya en Boston, se convirtió en la protagonista de Kally’s Mashup, la tira juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que la llevó a recorrer el mundo y ser famosa en toda la región.

Maia Reficco en Kally’s Mashup Nickelodeon

De esta manera dio un paso más en su carrera e incluyó la actuación, que más tarde le abrió la puerta para obtener papeles en otras ficciones. Su último trabajo fue en La dolce casa, de Netflix.

Reficco es hija de la coach vocal argentina Katie Viqueira (Fuente: Instagram/@maiareficco)

Además, Reficco interpretó en 2019 a Evita en el musical de Broadway y luego a Eurídice de Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell.

Maia en la obra de Brodway, Hadestown

A partir de la circulación del nuevo video, quedó en claro que Franco y Maia están iniciando un vínculo amoroso. Restará saber si alguno de los dos lo hará público a la brevedad o si seguirán manteniendo un perfil bajo como hasta ahora, ya que desde el verano que se venía hablando de esta pareja.