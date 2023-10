escuchar

Una mujer intentó asesinar a su marido para cobrar el seguro de vida envenenando su café durante varios meses para finalmente ser descubierta por una cámara oculta que instaló la víctima al darse cuenta del plan.

Melody Felicano Johnson, residente de Arizona, Estados Unidos, enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado, por agresión agravada y envenenamiento de alimentos y bebidas.

Roby Johnson, marido de la mujer, empezó a notar que su café tenía un sabor extraño y decidió comprar tiras de prueba para piscinas, dando como resultado niveles de cloro altísimos en la bebida.

Por ese motivo, instaló varias cámaras que mostraron la dinámica de su esposa: tomaba un frasco con lejía, lo ponía en un recipiente y luego lo volcaba en la cafetera. Durante largas semanas el hombre fingió tomar el café para ver hasta donde llegaba la mujer que tenía como objetivo cobrar el seguro de vida.

La mujer fue detenida en su hogar y se confirmó que la máquina de café poseía un fuerte olor a cloro, corroborando la teoría de la víctima. Ahora Melody se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Pima, en Arizona, ya que temen que se escape a Filipinas, país en donde tiene una casa. Según los registros judiciales, la fianza está fijada en US$ 250.000 (lo que serían casi 90 millones pesos argentinos).

Fueron a un Airbnb en Miami y se asustaron al ver ‘una cámara’ escondida en un lugar insólito

Dos mujeres que estaban de vacaciones en Miami decidieron hospedarse en un Airbnb con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Sin embargo, al llegar a la habitación, descubrieron un extraño dispositivo parecido a una diminuta cámara en uno de los focos del cuarto, lo que encendió sus temores más profundos y decidieron llamar a la policía que investigó la escena.

Al llegar al lugar, un par de oficiales llevaron a cabo una minuciosa revisión, pero al final determinaron que no había nada que pudiera perjudicar a las mujeres, por lo que se retiraron, según compartió @katelyn_boss19 en sus redes sociales. La mujer publicó su historia y explicó que los policías no llegaron a un acuerdo: uno les dijo que no se preocuparan, mientras que el otro estaba convencido de que había una cámara.

En las imágenes se puede observar un portalámparas vacío dirigido hacia el espejo de la habitación, que a su vez enfoca a una cama. La combinación de estos elementos hace que se note una distribución muy diferente a la de las otras luces. Las mujeres contaron que primero decidieron no hacer nada y luego pensaron en llamar al anfitrión para pedirle que arreglara la supuesta “luz rota”. Después de la inspección policial, decidieron quedarse en el lugar, pero luego surgieron otras molestias como la suciedad y el mal estado del alojamiento que fueron definitivas para motivarlas a buscar otro sitio.

El primer video donde Katelyn Boss expuso su historia alcanzó 15 millones de reproducciones en TikTok y más de 2400 comentarios. Entre las reacciones de los usuarios, muchos criticaron que las jóvenes llamaran a la policía ante sus sospechas. “Ok, ¿llamaste al 911 por una cámara? Solo vete. No le hagas perder el tiempo al 911″, opinó una persona. “Cámbiate literalmente de sitio o intenta disimularlo con algo de ropa”, recomendó alguien más.