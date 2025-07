La importancia de hacernos responsables de nuestras vidas

Hoy más que nunca, los seres humanos necesitamos hacernos responsables de nuestras vidas. Pero, ¿qué significa hacerse responsable? Aceptar que uno mismo es la razón de lo que le sucede.

Una de las características de la vida adulta consiste en dejar de culpar a los demás de nuestras circunstancias y hacernos cargo de nuestra propia vida. Un adulto responsable es capaz de decir: “Yo respondo por mí mismo, por mí misma”. Es una actitud que implica ya no mirar hacia afuera, sino hacia adentro para ver en qué me equivoqué y qué cambios necesito implementar para mejorar en esa área. Mucha gente siente que ha fracasado. Pero de nada sirve deprimirse o culparse por ello. Lo ideal es entender que la vida siempre nos brinda una nueva oportunidad, pero el control de nuestra vida está en nuestras manos. Somos los responsables de nuestra vida…

Y, junto con la responsabilidad, es necesario ejercer el autodominio. ¿De qué se trata? De saber cuál es la reacción adecuada frente a cada situación. Hoy, muchas personas carecen de dominio propio y actúan de formas que luego lamentan. Sin embargo, cuando desarrollamos el hábito de elegir cómo reaccionar —de tomarnos un momento para pensar antes de actuar— nos ahorramos conflictos y vivimos con mayor libertad y felicidad. La pregunta es: ¿Te das el permiso interno de elegir cómo actuar, o solo seguís tus impulsos?

Por más difícil que parezca, hay que intentar cada día hacernos responsables de nuestros actos Foto: Freepik

Quizás estés pensando: “Pero, Bernardo, es muy difícil no reaccionar cuando te maltratan”. Y sí, es cierto, puede ser difícil. Sin embargo, por más difícil que parezca, podemos comprometernos a practicarlo cada día. Podemos elegir permitirnos que nos vaya bien en la vida, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Porque, cuando tomamos esta decisión, empezamos a atraer cosas positivas.

¿Y cómo se consigue desarrollar esta actitud de autodominio? La base está en cultivar una autoestima sana. Cuando nuestra valoración personal no depende de lo que opinen los demás, cuando tenemos claridad sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, entonces encontramos esa fortaleza interior que nos permite mantener el control en cualquier situación.

¿Y cómo se consigue desarrollar esta actitud de autodominio? La base está en cultivar una autoestima sana Unsplash

Quien está seguro de sí mismo y de su capacidad, puede transformar cualquier situación negativa sin depender de los demás. Porque, cuando confiás en vos, realmente en vos, descubrís que tenés todo lo necesario para salir adelante. ¿Ya llegaste a ese nivel de certeza? Si todavía no, este es tu recordatorio: empezá hoy mismo a practicar el amor propio, el respeto incondicional y el cuidado diario. No esperés a que el mundo te dé permiso; dátelo vos. No necesitás que nadie te valide. Pensá como ganador, movete como ganadora. Con autoestima inquebrantable y paz interior, incluso ante los obstáculos. Sabé que todo lo que emprendas te saldrá bien. ¡La responsabilidad es tu poder!