Escuchando con sabiduría: cómo hacer para no prestarle atención a todo lo que me contamina y así acercarme a mis sueños

Hay gente que vive viendo enemigos a su alrededor. Pero, en ocasiones, ese enemigo que tanto tememos no está afuera, sino en nuestro interior. Más allá de quienes nos acompañen en el camino, todos tenemos que vivir a diario con una única persona: uno mismo… ¡y durante las 24 horas del día!

Es por ello que lo mejor que podemos hacer es cuidar de nosotros mismos para ser personas felices que vean sus sueños cumplidos. ¿Te estás cuidando a vos mismo, a vos misma, últimamente? ¿O esperás que te cuiden los demás?

¿Y cómo hago para cuidarme?, tal vez preguntes. Fundamentalmente, prestando atención a las siguientes dos actitudes que pueden llegar a envenenar nuestras vidas.

1. Lo que me digo a mí mismo, a mí misma

Los seres humanos, conscientemente o no, mantenemos un diálogo interior constante. Este monólogo determina, en gran medida, el funcionamiento de nuestra mente. Por lo general, se expresa en frases breves; pero, cuando es negativo, su certera influencia contamina nuestra atmósfera mental y deteriora nuestro bienestar emocional. En cambio, si predomina la positividad, nuestra mente adoptará esas mismas cualidades.

Según la ley de la concentración, cuanto más piensa uno en un tema, más se convertirá este en parte de su realidad. Por esta razón, lo que pienses con mayor frecuencia será lo que más crecerá en tu vida. ¿Sos consciente de tus pensamientos cada día?

2. Lo que acepto que los demás digan de mí

No deberíamos creer todo lo que nos dicen. Te guste o no, siempre habrá alguien que te criticará, que cuestionará tus acciones, que opinará de tu vida. Pero darles vueltas en la mente a los dichos de los demás, en especial cuando no nos agradan, solo hará que nuestra autoestima disminuya y que nos aislemos de la gente por temor a ser heridos.

Por eso, te animo a no autoenvenenarte. Uno mismo es el responsable de crear su propia atmósfera mental sana, la cual luego generará emociones y acciones que harán que las cosas funcionen en nuestra vida.

Sé una persona de iniciativa y determiná la atmósfera que habrá en tu vida, incluso antes de que las cosas sucedan; y, con el tiempo, sin duda sucederán. Para ello, creá el hábito de meditar en todo lo bueno que estás deseando y esperando en tu vida.

Y, sobre todo, escuchá con sabiduría: no le prestes oído a nada que te contamine y te aleje de tus sueños. Podés escuchar de todo, pero elegí siempre lo mejor para que se instale en tu corazón.