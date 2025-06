La sorprendente conexión entre Dios y las matemáticas, según Harvard

¿Nos conducen las matemáticas a Dios? Esa fue la pregunta con la que Martin Nowak, profesor de matemática y biología de la Universidad de Harvard, comenzó su ponencia en el congreso anual de la Sociedad de Científicos Católicos que se llevó a cabo en Washington D. C. En el mismo, aseguró que la experiencia matemática puede entenderse como una forma de apertura a lo divino, es decir, de acercarse a Dios.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Católica de Informaciones (ACI), para hablar sobre esta ciencia citó a San Agustín, un obispo, teólogo, filósofo, que, con sus ideas, marcó la religión cristiana occidental. “Juzgamos las matemáticas en la verdad mediante un criterio que está dentro de nosotros. Esa es, por supuesto, la doctrina de la iluminación divina. San Agustín dice: ‘Esto es posible porque Dios es el maestro del alma’”, expresó.

Para defender su ponencia, Martin citó las enseñanzas de San Agustín (Foto ilustrativa: Pixabay)

Y continuó: “Las matemáticas no están en meta, son eternas y atemporales. Si aceptas esto… diste un paso hacia Dios. Porque ya no sos un materialista, ya no sos un naturalista en el sentido de que ya no sos un ateo”. Además, calificó a las matemáticas como “un objeto inteligible”.

En su conferencia comparó el arte de esta disciplina con el del amor y reflexionó sobre el sentido de la vida: “Son las matemáticas las que dan sentido… Experimentamos las matemáticas como experimentamos el amor. Las matemáticas nos dicen quiénes somos, quién es el otro (...) Las matemáticas nos dicen de qué estamos hechos. Las matemáticas nos permiten ver a Dios”.

Por último, estableció una conexión entre el concepto de infinito en las matemáticas y la vida eterna que proclama el catolicismo en sus enseñanzas: “Las matemáticas tratan sobre la verdad con mayúscula: la Verdad, son el conjunto de todas las afirmaciones correctas. Nunca terminaremos con las matemáticas… porque lleva una eternidad conocer a un ser infinito, a Dios”.

Within es un libro escrito por Martin Nowak (Foto: Captura X @DrMANowak)

Esta no es la primera vez que Nowak establece una conexión entre esta ciencia y Dios. En febrero de este año publicó un artículo de su autoría en el marco del lanzamiento de su libro titulado Within (en español, “dentro de” o “en el interior de”) y puso sobre la mesa nuevamente este debate.

A partir del origen de la vida, estableció una relación directa con las matemáticas: “Así como la vida se originó en el océano tras la sedimentación del polvo estelar, la vida emerge en la verdad de leyes matemáticas infalibles“. “El proceso de evolución apunta a una realidad subyacente, refutando así una visión del mundo basada únicamente en la materia”, siguió.

Desde la forma en que crecen las hojas en una planta hasta la secuencia del ADN, todo en la biología parece seguir principios matemáticos (Foto ilustrativa: Freepik) Jevgeni Salihhov

Martin mostró cómo los números están profundamente presentes en la biología y en cada rincón del mundo que nos rodea. “Los principios básicos del proceso son asombrosamente simples, pero de esta simplicidad surge una enorme complejidad. Las leyes de la evolución son objetos matemáticos. La biología se basa en las matemáticas, al igual que la física y la química“, comunicó.

En este sentido, aseguró que la biología no solo está hecha de células y moléculas, sino también de relaciones, proporciones y estructuras numéricas. “Esta es la asombrosa belleza del reino material: así como los átomos y las estrellas siguen las leyes inmutables de la naturaleza, que son objetos matemáticos, también lo hacen los organismos vivos", manifestó.

Por último, finalizó: “Es a través de las matemáticas que la evolución nos conecta con la realidad eterna subyacente, con una verdad absoluta".