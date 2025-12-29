Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones de la última semana de diciembre
La astróloga cubana comparte los golpes de suerte y los mejores rituales para cada signo
- 4 minutos de lectura'
La pitonisa Mhoni Vidente advirtió que los signos zodiacales tendrán una suerte especial durante la última semana de diciembre de 2025. Y reveló cuál es el mejor ritual que debe aplicar cada integrante del horóscopo para atraer lo positivo durante el próximo año.
Predicciones de Mhoni Vidente del 29 al 31 de diciembre de 2025
La astróloga cubana reveló en su canal de YouTube cuáles son las cartas del tarot que influirán en la vida de los signos del zodíaco del 29 al 31 de diciembre, con sus golpes de suerte y los rituales para cerrar el año.
Aries
La carta de La Torre pide cerrar el año 2025 sin sentimientos de culpa y sin remordimientos. No deben cargar con problemas del pasado y obtendrán estabilidad financiera y amorosa. El ritual es usar ropa de color roja o dorada.
Números de la suerte: 17, 22 y 25.
Color: rojo o dorado.
Tauro
La carta de La Estrella habla de cerrar el 2025 con estabilidad, salud y crecimiento. Deben mantener su mentalidad en positivo. El ritual es cargar con un limón o amuleto en contra de las malas energías.
Números de la suerte: 27, 62 y 93.
Color: azul y plateado.
Géminis
La carta de El Loco habla de buena fortuna en juegos de azar. Deben olvidarse del pasado y enfocarse en sus ganas de crecer. Su ritual es usar ropa interior dorada para el dinero y prender una veladora el día 31 de diciembre.
Números de la suerte: 12, 23 y 34.
Color: blanco y rosa mexicano.
Cáncer
La carta de El Emperador habla de fortaleza. Cerrará bien el año por su esfuerzo en los negocios, aunque tendrá problemas familiares o de corazón roto. Su ritual es prender una veladora el día 31 de diciembre.
Números de la suerte: 03, 04 y 29.
Color: rojo y verde.
Leo
La carta de El Mundo habla de buena fortuna durante el próximo año. Su ritual es comprar unos zapatos nuevos, ponerles perfume y usarlos el 31 de diciembre y el 1 de enero para pisar el triunfo.
Números de la suerte: 09, 18 y 65.
Color: plateado y azul fuerte.
Virgo
La carta de El Ermitaño habla de encontrar luz y estabilidad en estos días. Su mejor día será el 31 de diciembre, su ritual debe ser comprarse un perfume nuevo y usarlo el último día del año, y ponerse agua bendita en la nuca y en la frente.
Números de la suerte: 06, 10 y 42.
Color: rojo intenso y azul intenso.
Libra
La carta de El Sol habla de brillar y de buena fortuna durante el fin de año. Su ritual es estrenar el día 31 de diciembre, con perfume nuevo y ropa de sus colores de la suerte. También pueden cargar 7 monedas de la misma denominación como amuleto en su bolsa.
Números de la suerte: 07, 13 y 16.
Color: Azul fuerte y amarillo.
Escorpio
La carta de La Rueda de la Fortuna habla de días de estar arriba y prepararse para el año que viene. Su ritual es trapear su hogar con loción de Siete Machos para atrapar la riqueza y la estabilidad.
Números de la suerte: 05, 14 y 56.
Color: dorado y rojo.
Sagitario
La carta de El Juicio habla de una terminación de 2025 con alegría y estabilidad. El ritual que deben hacer es comprar algo nuevo para atraer la buena energía y encender una veladora roja el 31 de diciembre.
Números de la suerte: 08, 40 y 47.
Color: rojo y dorado.
Capricornio
La carta del As de Oros habla de un cierre de año con estabilidad y crecimiento. Su ritual es escribir con pluma roja sus tres deseos para Año Nuevo en un papel de color blanco y encender una vela de color blanca el 31 de diciembre.
Números de la suerte: 11, 30 y 72.
Color: azul y dorado.
Acuario
La carta de El Mago habla de un buen cierre del año, además de un inicio de 2026 con buena fortuna. Su ritual es limpiar bien su casa y poner agua bendita en todo el espacio.
Números de la suerte: 20, 48 y 66.
Color: azul y plateado.
Piscis
La carta de El Carruaje habla de seguir adelante sin miedo. Terminarán el año con buena actitud, estabilidad y crecimiento económico. El ritual que deben hacer es prender una veladora blanca o roja el 31 de diciembre.
Números de la suerte: 08, 15 y 24.
Color: rojo y amarillo.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Miami y Florida, en vivo: nuevas leyes y todo lo que ocurre en todo el estado hoy, 29 de diciembre de 2025
Fechas y ubicaciones. Dónde entregan alimentos gratis en Florida en la última semana de 2025
En vivo. Noticias de Miami y Florida: anuncian nuevas placas de vehículos para 2026 y los últimos reportes de este 26 de diciembre
- 1
Tragedia en la ruta: manejaba hacia la costa, la mujer le dio un mate, se distrajo y volcó
- 2
El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición
- 3
Petróleo, cobre, oro y alimentos: los precios de las materias primas podrían alcanzar nuevos mínimos en 2026
- 4
Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin