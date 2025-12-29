Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones de la última semana de diciembre

La pitonisa Mhoni Vidente advirtió que los signos zodiacales tendrán una suerte especial durante la última semana de diciembre de 2025. Y reveló cuál es el mejor ritual que debe aplicar cada integrante del horóscopo para atraer lo positivo durante el próximo año.

Predicciones de Mhoni Vidente del 29 al 31 de diciembre de 2025

La astróloga cubana reveló en su canal de YouTube cuáles son las cartas del tarot que influirán en la vida de los signos del zodíaco del 29 al 31 de diciembre, con sus golpes de suerte y los rituales para cerrar el año.

Aries

La carta de La Torre pide cerrar el año 2025 sin sentimientos de culpa y sin remordimientos. No deben cargar con problemas del pasado y obtendrán estabilidad financiera y amorosa. El ritual es usar ropa de color roja o dorada.

Números de la suerte: 17, 22 y 25.

Color: rojo o dorado.

Tauro

La carta de La Estrella habla de cerrar el 2025 con estabilidad, salud y crecimiento. Deben mantener su mentalidad en positivo. El ritual es cargar con un limón o amuleto en contra de las malas energías.

Números de la suerte: 27, 62 y 93.

Color: azul y plateado.

Las predicciones para el signo de Tauro durante la última semana de diciembre de 2025, según Mhoni Vidente (ARCHIVO) La Nación

Géminis

La carta de El Loco habla de buena fortuna en juegos de azar. Deben olvidarse del pasado y enfocarse en sus ganas de crecer. Su ritual es usar ropa interior dorada para el dinero y prender una veladora el día 31 de diciembre.

Números de la suerte: 12, 23 y 34.

Color: blanco y rosa mexicano.

Cáncer

La carta de El Emperador habla de fortaleza. Cerrará bien el año por su esfuerzo en los negocios, aunque tendrá problemas familiares o de corazón roto. Su ritual es prender una veladora el día 31 de diciembre.

Números de la suerte: 03, 04 y 29.

Color: rojo y verde.

Leo

La carta de El Mundo habla de buena fortuna durante el próximo año. Su ritual es comprar unos zapatos nuevos, ponerles perfume y usarlos el 31 de diciembre y el 1 de enero para pisar el triunfo.

Números de la suerte: 09, 18 y 65.

Color: plateado y azul fuerte.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la última semana de diciembre de 2025 indican buena fortuna para los signos (ARCHIVO) Shutterstock

Virgo

La carta de El Ermitaño habla de encontrar luz y estabilidad en estos días. Su mejor día será el 31 de diciembre, su ritual debe ser comprarse un perfume nuevo y usarlo el último día del año, y ponerse agua bendita en la nuca y en la frente.

Números de la suerte: 06, 10 y 42.

Color: rojo intenso y azul intenso.

Libra

La carta de El Sol habla de brillar y de buena fortuna durante el fin de año. Su ritual es estrenar el día 31 de diciembre, con perfume nuevo y ropa de sus colores de la suerte. También pueden cargar 7 monedas de la misma denominación como amuleto en su bolsa.

Números de la suerte: 07, 13 y 16.

Color: Azul fuerte y amarillo.

Escorpio

La carta de La Rueda de la Fortuna habla de días de estar arriba y prepararse para el año que viene. Su ritual es trapear su hogar con loción de Siete Machos para atrapar la riqueza y la estabilidad.

Números de la suerte: 05, 14 y 56.

Color: dorado y rojo.

El signo de Escorpio cerrará bien el año 2025 y debe realizar un ritual de protección, según Mhoni Vidente (ARCHIVO-Pixabay/ @Alexas_Fotos) (Pixabay/ @Alexas_Fotos)

Sagitario

La carta de El Juicio habla de una terminación de 2025 con alegría y estabilidad. El ritual que deben hacer es comprar algo nuevo para atraer la buena energía y encender una veladora roja el 31 de diciembre.

Números de la suerte: 08, 40 y 47.

Color: rojo y dorado.

Capricornio

La carta del As de Oros habla de un cierre de año con estabilidad y crecimiento. Su ritual es escribir con pluma roja sus tres deseos para Año Nuevo en un papel de color blanco y encender una vela de color blanca el 31 de diciembre.

Números de la suerte: 11, 30 y 72.

Color: azul y dorado.

Acuario

La carta de El Mago habla de un buen cierre del año, además de un inicio de 2026 con buena fortuna. Su ritual es limpiar bien su casa y poner agua bendita en todo el espacio.

Números de la suerte: 20, 48 y 66.

Color: azul y plateado.

Piscis

La carta de El Carruaje habla de seguir adelante sin miedo. Terminarán el año con buena actitud, estabilidad y crecimiento económico. El ritual que deben hacer es prender una veladora blanca o roja el 31 de diciembre.

Números de la suerte: 08, 15 y 24.

Color: rojo y amarillo.