Una nueva edición de la Feria Gastronómica Italiana se acerca, prometiendo una experiencia culinaria inolvidable. El evento, organizado por la Embajada de Italia con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, busca promover la excelencia de la cadena agroalimentaria italiana en el marco de la 10° Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM). Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de comidas y bebidas típicas, actividades para toda la familia y música en vivo, con entrada libre y gratuita.

¿Cuándo y dónde es la Feria Gastronómica Italiana?

El evento se desarrollará en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, en el barrio de La Boca el 15 de noviembre, de 12 a 18. La entrada es libre y gratuita.

La feria ofrecerá una amplia variedad de comidas y bebidas tradicionales italianas. Los visitantes podrán degustar pastas artesanales, pizzas, focaccia, piadinas, cannoli, sfogliatelle y helados. También habrá un mercado de productos típicos regionales como quesos, vinos, aceites de oliva y café.

Actividades para toda la familia

Junto con las degustaciones, los visitantes podrán disfrutar de masterclasses de pizza que ofrcerá la Scuola Pizzaioli, a lo largo del día. El chef Donato De Santis, del grupo Buenos Aires Chef Italiani (BACI), brindará un show de cocina en vivo. Todas las actividades son gratuitas y el acceso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

Además de degustar platos típicos, los asistentes podrán disfrutar de otras actividades que ofrecerá la Feria Gastronómica Italiana 2025 Embajada de Italia

Además, los más chicos tendrán su espacio en el área lúdica “iUpiiiii” de la Usina del Arte, especialmente ambientada para el juego y la diversión familiar. La música también será protagonista, con un DJ de Metro Power Hits que musicalizará la jornada.

Sorteos y premios para los visitantes

Con el ticket de ingreso, cada asistente podrá participar en la Urna de Regalos y optar por diversos premios. Entre ellos, se incluyen estadías en el interior del país, noches en hoteles de Buenos Aires, funciones en el Teatro Coliseo, cursos de italiano del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, almuerzos y cenas en los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires.

También se sortearán productos regionales como quesos, aceite de oliva, café y pasta italiana, picadas y una máquina de café italiana, además de vales de consumición para canjear en los stands participantes.

En la Feria Gastronómica Italiana 2025, los visitantes podrán participar de sorteos Embajada de Italia

Enfoque temático de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 2025

El lema elegido para la edición 2025 es “La cocina italiana entre salud, cultura e innovación”, un enfoque destaca la dimensión cultural de la cocina italiana, candidata a patrimonio inmaterial de la Unesco, y los aspectos de nutrición y salud.

“La Feria Gastronómica Italiana es un evento organizado por la Embajada de Italia con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de valorar la excelencia de la cadena agroalimentaria italiana”, informaron desde la organización.

El lema elegido para la edición 2025 es “La cocina italiana entre salud, cultura e innovación” Embajada de Italia

Agenda de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo

Además de la feria, la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo ofrece una variada grilla de actividades en Buenos Aires:

Jueves 13/11 – 14.30: conferencia “L’intelligenza artificiale entra in cucina: casos de startup entre Italia y Argentina” en la Università di Bologna, Sede Buenos Aires (Marcelo T. de Alvear 1149, 4º piso). Entrada gratuita con inscripción previa.

conferencia “L’intelligenza artificiale entra in cucina: casos de startup entre Italia y Argentina” en la Università di Bologna, Sede Buenos Aires (Marcelo T. de Alvear 1149, 4º piso). Entrada gratuita con inscripción previa. Viernes 14/11 – 13.30: episodio especial del proyecto multimedia “Attualità Italiana”: entrevista con el Chef del Palacio del Quirinal.

episodio especial del proyecto multimedia “Attualità Italiana”: entrevista con el Chef del Palacio del Quirinal. Domingo 16/11 – 12.00: masterclass de Donato De Santis con degustación en Salón Dorado (España 37, Lomas de Zamora). Entrada gratuita con inscripción previa.

masterclass de Donato De Santis con degustación en Salón Dorado (España 37, Lomas de Zamora). Entrada gratuita con inscripción previa. Domingo 16/11 – 18.30: charla, showcooking y degustación a cargo de Casa Artusi + Grupo BACI en Casa Paradiso (Jerónimo Salguero 3172, Alcorta Mall, CABA). Entrada gratuita con acceso libre.

charla, showcooking y degustación a cargo de Casa Artusi + Grupo BACI en Casa Paradiso (Jerónimo Salguero 3172, Alcorta Mall, CABA). Entrada gratuita con acceso libre. Lunes 17/11 – 11.00: charla de Eleonora Poggiogalle (ONFOODS) “La dieta mediterranea más allá del Mar Mediterraneo” en la Scuola “Cristoforo Colombo” (CABA). Actividad reservada a estudiantes.

charla de Eleonora Poggiogalle (ONFOODS) “La dieta mediterranea más allá del Mar Mediterraneo” en la Scuola “Cristoforo Colombo” (CABA). Actividad reservada a estudiantes. Lunes 17/11 – 17.00: presentación del libro La scuola delle nonne (Marisol Burgio Di Aragona) virtual. Entrada gratuita con acceso libre.

presentación del libro La scuola delle nonne (Marisol Burgio Di Aragona) virtual. Entrada gratuita con acceso libre. Lunes 17/11 – 18.00: degustación de vinos italianos en el MNAD (Av. del Libertador 2002, CABA). Entrada gratuita con inscripción previa.

degustación de vinos italianos en el MNAD (Av. del Libertador 2002, CABA). Entrada gratuita con inscripción previa. Lunes 17/11 – 20.30: cena del Lunedì (Semana de la Cocina Italiana en el Mundo) en el Círculo Italiano (Libertad 1264, CABA). Arancelado con inscripción previa.

cena del Lunedì (Semana de la Cocina Italiana en el Mundo) en el Círculo Italiano (Libertad 1264, CABA). Arancelado con inscripción previa. Martes 18/11 – 11.30: conferencia de Eleonora Poggiogalle “Una dieta planetaria saludable y la producción del sector alimentario” en Fauba (CABA). Presencial (reservado a estudiantes MITA) y virtual (abierto con inscripción previa).

conferencia de Eleonora Poggiogalle “Una dieta planetaria saludable y la producción del sector alimentario” en Fauba (CABA). Presencial (reservado a estudiantes MITA) y virtual (abierto con inscripción previa). Martes 18/11 – 14.00: masterclass de Cristina Bowerman (estrella Michelin) en el Instituto Gato Dumas (Av. Córdoba 1751, CABA). Entrada gratuita con inscripción previa.

masterclass de Cristina Bowerman (estrella Michelin) en el Instituto Gato Dumas (Av. Córdoba 1751, CABA). Entrada gratuita con inscripción previa. Miércoles 19/11 – 17.00: seminario virtual “Producción de Panettone, Pandoro, Bombones y Turrón”.

seminario virtual “Producción de Panettone, Pandoro, Bombones y Turrón”. Jueves 20/11 – 11.30: charla de Eleonora Poggiogalle “La dieta mediterranea más allá del Mar Mediterraneo” en la Scuola Centro Cultural Italiano (Olivos). Actividad reservada a estudiantes.

charla de Eleonora Poggiogalle “La dieta mediterranea más allá del Mar Mediterraneo” en la Scuola Centro Cultural Italiano (Olivos). Actividad reservada a estudiantes. Domingo 23/11 – 13.00: almuerzo solidario a beneficio de la Comunidad de Sant’Egidio con participación del Gruppo BACI en la Scuola “Centro Cultural Italiano” (CABA). Actividad reservada a amigos de la Comunidad.

Feria Gastronómica Italiana tendrá lugar en la Usina del Arte Embajada de Italia

Recorrido gastronómico

Durante la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, varios restaurantes ofrecerán propuestas especiales:

Cucina Paradiso senza glutine (CABA)

(CABA) Ike Milano (Martínez, Prov. de Buenos Aires)

(Martínez, Prov. de Buenos Aires) Italpast (Campana, Prov. de Buenos Aires)

(Campana, Prov. de Buenos Aires) Italpast La Reserva (Campana)

La Reserva (Campana) L’adesso ristorante italiano (CABA)

(CABA) Mauro.it (CABA)

(CABA) Raggio Osteria (CABA)

(CABA) Pasta (By Mauro Lacagnina) (CABA)

(By Mauro Lacagnina) (CABA) Renatto cucina italiana (CABA)

También se podrá disfrutar del circuito “Giro d’Italia” en varios establecimientos de CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Ikeda.