Si bien la Argentina se destaca por los paisajes y la diversidad cultural, hay algo que la diferencia de otros países y tiene relación con la oferta gastronómica que ofrece. Sus increíbles recetas cautivan los paladares de miles de personas alrededor del mundo, quienes buscan conocer detalles de los platos más representativos y hacen pedidos de los productos claves a miles de kilómetros de distancia.

En relación con este tema, y con el objetivo de hacerles probar manjares típicos del país, Romina Vacca, oriunda de Buenos Aires y quien viajó a los Estados Unidos a raíz de una beca deportiva que recibió en 2019, les llevó dulces nacionales a sus compañeras de equipo en Maryland para que los degusten y las reacciones que tuvieron se volvieron virales en las redes sociales. En diálogo con LA NACION, la protagonista de esta historia habló sobre cómo surgió la idea y contó más detalles de su viaje.

En uno de los clips que compartió en TikTok, el cual dura poco menos de un minuto, Romina presentó a las mujeres con quienes se aloja y juegan profesionalmente al vóley en la University of Maryland Eastern Shore. “Mis compañeras de equipo prueban cosas de la Argentina”, introdujo en la grabación, mientras enfocaba a una de las adolescentes para ver qué le pareció. ¿El resultado? Un éxito.

Una por una, quienes estaban alrededor se animaron a probar algunas de las golosinas más clásicas y la gran mayoría le dio el visto bueno al Mantecol, los confites y los alfajores, a excepción de unas pocas que no estaban acostumbradas al sabor. En la descripción del posteo, que obtuvo 70 mil visualizaciones, escribió: “Amaron las mini rodillas”, en referencia al término con el que nombraron a las Rodhesia. Rápidamente, los usuarios reaccionaron a las imágenes y no dudaron en dejar sus mensajes.

“Me pregunto qué sabor tendrá un alfajor la primera vez que los probás (siendo de otro país que no conozca el dulce de leche)”; “Se van a volver adictas” y “Era obvio que les iba a gustar, deben haber quedado sorprendidas”, fueron algunas de las expresiones más destacadas.

Tras la repercusión del video, y en diálogo con LA NACION, la creadora del posteo viral habló sobre la peculiar anécdota y reveló qué otros productos les llevó para probar, además de hacer hincapié en el impacto que obtuvo en las redes sociales. “Creo este tipo de momentos con ellas para jugar y que las personas vean que no están muy informados sobre el país, pero aprenden de a poco o a veces me preguntan y ellas mismas quieren informarse. Les muestro lugares turísticos y otras cuestiones más, pero no se imaginan que sea de esta manera, tienen una imagen totalmente distorsionada y quedan sorprendidas, quieren conocer todo sobre la Argentina”, manifestó.

Por otro lado, reveló que también les hizo probar el mate, aunque en este caso el veredicto final fue diferente: “No les gusta mucho, siempre que lo tomo me viven preguntando qué es. Pero, hay algo que les encanta y esos son los alfajores, no pueden creer que no tengan acá”.

Respecto de su arribo a TikTok y la comunidad que construyó a lo largo de este tiempo como emigrada, sostuvo: “Es increíble la cantidad de mensajes de personas que quieren que hable sobre mi experiencia, la verdad que impacta y es por eso que utilizo la plataforma para informar y mostrar cómo es la vida acá. El sueño americano tiene sus pro y sus contras, no todo es color de rosas como lo muestro. Es un trabajo estar jugando a un deporte, es difícil, hay que esforzarse mucho, ya que nos levantamos a las cuatro de la mañana para entrenar a las cinco y después tenemos clases”.

Romina junto a sus compañeras de equipo Gentileza

En cuanto a los motivos por los cuales se encuentra lejos de la Argentina y cómo transitó estos últimos años, explicó. “Se me dio la posibilidad de venir a jugar al vóley con una beca deportiva y académica. Los deportistas debemos estar en una carrera para jugar al deporte universitario, la exigencia es de ambos lados. La federación universitaria tiene distintos requisitos que debemos cumplir para jugar, como por ejemplo tener un promedio particular o aprobar ciertas materias por semestre”.

Si bien en la actualidad se encuentra en un establecimiento ubicado en Maryland, anteriormente vivió en otros estados. “Es mi segundo año acá, pero antes jugué tres años en Texas y mi primer año lo jugué en una universidad cerca de Houston, donde me tuve que ir por la pandemia de Covid-19 y me transfirieron a una Universidad cerca de Dallas, durante dos años, hasta llegar acá. Ahora estoy en mi último año y si todo va bien me recibo de psicóloga deportiva en mayo del 2024”.

Su vida en la Argentina y el choque cultural que más la impactó cuando viajó

A los 18 años, Romina vivía con sus padres en Buenos Aires y de un momento a otro se vio obligada a independizarse lejos de sus afectos, por lo que no todo fue fácil para ella. “Venir a un país nuevo con otro idioma y otra cultura totalmente distinta es difícil. Más que nada el estilo de vida es distinto, era cenar a las cinco de la tarde porque teníamos muchas actividades en grupo. Veía como desayunaban papas con pollo y yo unas tostadas con mate. El choque cultural es fuerte, obviamente acá el deporte universitario está desarrollado porque hay apoyo económico por parte de las universidades para con los deportistas. Es un cambio que me ayudó a mejorar como deportista y como persona, porque el día a día de vivir sola me hizo crecer”, sostuvo.

En cuanto a la mayor diferencia que observó, detalló: “Hay un dicho que dice que las personas de Estados Unidos son frías, por lo cual, por un lado, lo puedo ver, aunque conocí muchas personas que me hicieron parte de su familia cuando lo necesité. Por ejemplo, por el Covid no pude viajar a la Argentina y mis compañeras de equipo me trataron como una más, aunque sí reconozco que los latinos somos más cariñosos, nos importa mucho el otro, saludamos de otra manera. Acá las amistades no son como las que vivimos nosotros o las familias en general, es un país muy individualista, en cuanto al deporte es lo mismo, cada uno está enfocado en lo suyo. No tienen tiene por ejemplo eso de pasar los domingos en familia, a diferencia de nosotros que lo valoramos bastante, somos muy cálidos”.

Romina viajó a los Estados Unidos en 2019 a raíz de una beca que recibió

En cuanto a la visión que los ciudadanos norteamericanos tienen sobre la Argentina, aseguró: “Muchos no saben dónde queda geográficamente. Al hablar en español, piensan que somos de México. Les digo ‘no como comida picante’, y me dicen ‘pero, si hablás en español’. Saben que queda en América del Sur, pero no saben mucho qué hay abajo de ellos. Pero, sí nos asocian muy rápido con el fútbol, con Lionel Messi, más que nada ahora que está acá. Por eso hago Tiktoks para reírnos un rato y que ellos aprendan un poco más”.

Por último, y en cuanto a lo que representa el vóley como un deporte que la sostiene a miles de kilómetros de distancia, reflexionó: “Empecé a jugar a los seis años y ya lo siento parte de mí. Me dio mucho no solo a nivel deportivo, sino también en cuanto a la vida en general. Me enseñó lo que es la perseverancia, la disciplina, el seguir adelante hasta cuando las cosas no van como uno quiere. Me enseñó que con trabajo y esfuerzo las cosas llegan, y me dio las amistades y experiencias que ya quedan en mí para toda la vida. Para mí nunca va a ser un deporte y listo, es mi vida. Creo que sin ese amor, el día a día y la vida lejos de casa sería muy difícil”.