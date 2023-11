escuchar

De todas las hierbas aromáticas que se encuentran alrededor del mundo, la salvia se volvió popular desde hace siglos por las propiedades medicinales que presenta. Con el propósito de aprovechar todas sus ventajas, existen alternativas que la tienen como protagonista y una opción ideal para consumirla es a través de infusiones, las cuales se destacan como una excelente manera de aprovechar todo lo que ofrece a nivel salud.

A pesar de que es importante que las personas mantengan hábitos adecuados para favorecer el buen funcionamiento del organismo, es fundamental mencionar que existen preparaciones esenciales para que todas las personas conozcan

Salvia. Foto: Jorge Garaiz / El Universal

En línea con este tema, el medio Admagazine hizo foco en esta planta de la familia de las lamiáceas y reveló las particularidades que posee, además de los múltiples beneficios que la rodean:

Presenta propiedades antioxidantes: Rica en antioxidantes naturales, la salvia combate el estrés oxidativo del cuerpo y de esta manera funciona como anti age. ¿El motivo? Previene el envejecimiento prematuro y protege a las células contra los factores dañinos.

Rica en antioxidantes naturales, la salvia combate el estrés oxidativo del cuerpo y de esta manera funciona como ¿El motivo? Previene el envejecimiento prematuro y protege a las células contra los factores dañinos. Colabora en la digestión: Diversos estudios sugieren que esta hierba ofrece efectos positivos en el aparato digestivo, debido a que alivia la inflamación gastrointestinal, reduce los gases y la hinchazón.

Diversos estudios sugieren que esta hierba ofrece efectos positivos en el aparato digestivo, debido a que alivia la inflamación gastrointestinal, reduce los gases y la hinchazón. Ayuda en la memoria y la concentración: Destacado por sus efectos positivos en el cerebro y la función cognitiva, el té de salvia está asociado con la mejora de la concentración y la agudeza mental, por lo que es interesante consumirlo en épocas de estudios o para los trabajadores.

Destacado por sus efectos positivos en el cerebro y la función cognitiva, el té de salvia está asociado con la mejora de la concentración y la agudeza mental, por lo que es interesante consumirlo en épocas de estudios o para los trabajadores. Ayuda a calmar síntomas de afecciones leves: La salvia contiene compuestos que pueden ayudar a reducir síntomas de resfriados como la tos y garganta inflamada. De esta manera, y a raíz de sus beneficios antivirales, colabora en infecciones como la gripe.

La salvia es sumamente beneficiosa para la salud Shutterstock

Cómo preparar té de salvia en la comodidad de tu hogar

Según el medio en cuestión, para crear esta infusión solo se necesita reunir entre 5 a 6 hojas de salvia y cumplir con estos simples pasos:

Una vez que tengas todas las hojas, lo primero que debés realizar es hervir dos tazas de agua en una olla pequeña y agregarlas cuando alcance el punto de ebullición. Para eso, tendrás que esperar unos 15 minutos aproximadamente.

Luego de que hierva la preparación, dejar reposar las hojas de salvia durante cinco minutos, para que desprendan todas sus propiedades naturales.

Una vez que hayas esperado el tiempo necesario, colar la infusión y disfrutarla.

Otros consejos que podemos mencionar para tomar té de salvia con satisfacción y para aprovechar todas sus ventajas son los siguientes:

Tomarlo después de cada comida.

Si no te gustan los sabores intensos o amargos, podés endulzarlo con una cucharada de estevia o edulcorante natural.

Si deseás agregar otras especias o frutas, podés sumar gotas de jugo de limón, canela en polvo o rama, laurel, miel o pimienta cuando comience a hervir el agua.

La salvia es una de las plantas más conocidas alrededor de todo el mundo Pexels

Cuáles son las contraindicaciones del té de salvia

Si bien ofrece un sinfín de ventajas, el té de salvia, depende de la versión elegida, debe ser tomado con precaución por mujeres embarazadas o que se encuentren en el período de lactancia, especialmente porque pueden reaccionar de manera negativa a esta planta.

Por ese motivo, es importante consultar con un profesional de la salud en caso de presentar alergias y así aprovecharlo con mayor tranquilidad. No obstante, no hay que alarmarse, ya que no presenta ningún tipo de toxicidad y proporciona, además de un sabor refrescante, un sinfín de beneficios significativos para la salud que mejoran el bienestar general.