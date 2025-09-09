LA NACION

Los mejores memes por el lanzamiento del nuevo iPhone 17

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron ante la llegada del nuevo dispositivo móvil que se presentará hoy en los Estados Unidos

Este martes, Apple presenta su nueva línea de dispositivos móviles. Entre ellos, se destaca el iPhone 17, como así también el Apple Watch y AirPods Pro.

El lanzamiento de este nuevo celular acapara la atención de los fanáticos, quienes están al tanto de todas las ventajas de este dispositivo móvil de alta gama. El mismo se dará a partir de las 13 (hora del Este de los Estados Unidos) y a las 14, en Argentina.

Los precios de la nueva línea de iPhone
A horas de lo que será la preventa, se filtraron los precios de estos aparatos tecnológicos que incluyen las versiones iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. Según se conoció, el modelo estándar mantendrá su precio, no así las demás variables que tendrán una cotización más elevada.

A raíz de este evento, los usuarios de las redes sociales aguardan con entusiasmo el lanzamiento del nuevo celular y elaboraron los más ingeniosos memes y reacciones.

Los mejores memes del lanzamiento del nuevo iPhone

La reacción de los usuarios ante el lanzamiento del iPhone 17
Cargando banners ...