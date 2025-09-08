Llega el día del anuncio del iPhone 17: se hace oficial el precio y solo un modelo se salvaría del aumento

Apple se prepara para el lanzamiento oficial del iPhone 17. A horas de la preventa, se filtraron los posibles precios de las distintas versiones, que incluye el iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. El modelo estándar mantiene su precio, pero las superiores -según informaron medios especializados- se encarecen.

Cuál sería el precio de los nuevos modelos del iPhone 17

El lanzamiento oficial del iPhone 17 se realizará este martes 9 de septiembre a partir de las 13.00 (hora del Este de EE.UU.), en el evento “Awe Dropping”, donde Apple dará a conocer todos los detalles de los nuevos modelos, que incluyen precios, características y fechas de disponibilidad. La preventa de los dispositivos comenzará el 12 de septiembre, mientras que las ventas oficiales se iniciarán el 19 de septiembre.

Según My Computer, los precios que se esperan son:

iPhone 17 (128 GB): se mantiene en 799 dólares , igual que el modelo anterior. Sería el único modelo que no aumentaría con respecto al 16.

(128 GB): se mantiene en , igual que el modelo anterior. Sería el único modelo que con respecto al 16. iPhone 17 Air (12 GB RAM, 256 GB): estimado en US$1099 , aproximadamente US$200 más que el iPhone 16 Plus .

(12 GB RAM, 256 GB): estimado en , aproximadamente . iPhone 17 Pro (256 GB): precio aproximado de US$1199 , también US$200 más que su predecesor.

(256 GB): precio aproximado de , también US$200 más que su predecesor. iPhone 17 Pro Max (256 GB): subiría a US$1299, unos US$100 más, con configuración similar a la versión Pro.

iPhone 17: aumento de precios en los nuevos modelos

El aumento del precio se encuentra justificado en que el iPhone 17 Air, que reemplaza a la versión Plus, llega más delgado, con solo 5,5 mm, mayor cantidad de RAM y un diseño premium.

Los modelos Pro y Pro Max comienzan desde 256 GB de almacenamiento y cuentan con mejoras en la cámara, refrigeración y materiales. Sobre el Pro Max todavía no se conoce mucho, aunque podría justificarse por mejoras internas o su cámara avanzada.

Por otra parte, la pantalla ProMotion de 120 Hz ahora estará presente en todos los modelos, no solo en las versiones Pro.

Los Air, Pro y Pro Max ofrecen 12 GB de RAM y desde 256 GB de almacenamiento, mientras que la versión estándar mantiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En cuanto al diseño, los Pro y Pro Max cambian del titanio al aluminio ligero, de esta forma se mejora la ergonomía y la gestión del calor.

Las cámaras también reciben mejoras: todas las variantes incluyen una cámara frontal de 24 MP y traseras de 48 MP, mientras que el Pro Max ofrece un zoom de hasta ocho veces más.

Los dispositivos llegarán con iOS 26, que introduce el lenguaje visual Liquid Glass, un sistema operativo con interfaz fluida, transparente y adaptativa, más intuitiva y moderna.

Actualizaciones en los nuevos modelos del iPhone 17

Entre otros ajustes que se van a aplicar en las nuevas versiones se encuentra el revestimiento antirreflectante aplicado a la pantalla de los modelos iPhone 17 Pro, según detalló Zera Wireless. Las ventajas para los usuarios son:

Mejor visibilidad en exteriores: el texto, las imágenes y los videos se mantienen nítidos y claros incluso a plena luz solar, lo que facilita el uso del teléfono al aire libre.

el texto, las imágenes y los videos se mantienen nítidos y claros incluso a plena luz solar, lo que facilita el uso del teléfono al aire libre. Comodidad de visualización: la reducción de reflejos disminuye la fatiga visual al leer o navegar.

la reducción de reflejos disminuye la fatiga visual al leer o navegar. Mayor durabilidad de la pantalla: muchos recubrimientos AR incluyen capas adicionales de endurecimiento para aumentar la resistencia a rayones y manchas.

muchos recubrimientos AR incluyen capas adicionales de endurecimiento para aumentar la resistencia a rayones y manchas. Colores más precisos: al minimizar los reflejos, la pantalla muestra tonos más fieles a la realidad.

Además, Apple introducirá nuevos colores y acabados en la línea iPhone 17, con tonos atrevidos para los modelos Pro y pasteles suaves para las versiones estándar.