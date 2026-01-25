Misterio resuelto. Una experta culinaria reveló qué molde es el mejor para hacer una torta como en la panadería

Puede que hacer una torta parezca la tarea más sencilla del mundo cuando se trata de cocina. Batir bien los huevos con el azúcar, añadir la cantidad necesaria de harina y manteca y listo. Pero no siempre el resultado es óptimo y, en la mayoría de las ocasiones, nunca se parece al de la panadería. Dorayaki, una experta gastronómica, reveló en su cuenta de Instagram que el secreto reside en el molde. Aprendé qué tenés que tener en cuenta y cómo elegir el mejor para lograr un bizcochuelo como se debe.

La experta indicó que el molde cambia la receta y que las personas nunca suelen darse cuenta de ello. “Si usás molde de silicona, es aislante, no conduce el calor y por ello tarda en llegar al corazón de la masa. Como resultado da un bizcocho sin corteza y que no se dora”, describió y explicó que es ideal para un flan o torta densa, pero que “es un peligro” para las tradicionales que se hacen en la Argentina.

La experta señaló que para que un bizcocho salga perfecto, debe cocinarse en un molde de aluminio (Fuente: Pexels)

“Por otro lado, el aluminio anodizado es considerado el molde rey de la pastelería debido a que refleja el calor de manera uniforme. Con este material se logra una subida rápida, una miga fina y un control total sobre el tiempo de cocción, siendo el más fiable para hornear a 175 ºC con calor arriba y abajo, sin aire”, destacó la experta.

En tanto, remarcó que el molde de hierro colado funciona de forma opuesta a la silicona, “ya que conduce y retiene tanto el calor que genera costras crujientes y sigue horneando el bizcocho incluso después de haberlo retirado del horno por el calor residual”. En sus sugerencias también incluyó a las torteras de cristal y de cerámica. A ellos los bautizó como los “traicioneros”, debido a que “tardan una eternidad en calentarse”, pero una vez que lo hacen, suelen sobrecocer los bordes mientras el centro permanece crudo.

“En cuanto al molde antiadherente oscuro, es necesario tener cuidado porque absorbe el calor por radiación mucho más rápido que uno de color claro; si no se ajusta el tiempo, el resultado será un bizcocho quemado por fuera y apelmazado por dentro. La elección del material puede variar el tiempo de cocción hasta en 15 minutos y cambiar por completo la estructura de la miga, siendo la razón principal por la que a veces el bizcocho se hunde por el centro”, advirtió Dorayaki.

El secreto de la torta alta reside en el molde de aluminio y el batido de los huevos al inicio de la receta (Fuente: Pexels)

Cómo hacer una torta en simples pasos:

Ingredientes:

3 huevos.

1 taza de miel.

1 taza de aceite o manteca.

3 tazas de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Pizca de sal.

Ralladura de 1 naranja (opcional).

Paso a paso: