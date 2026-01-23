La manera correcta de cocinar el huevo para aprovechar mejor todos sus nutrientes

La forma en que se cocinan los huevos influye directamente en sus propiedades nutricionales, lo que marca una diferencia significativa en la alimentación diaria. Aunque los huevos fritos o revueltos son las formas de cocción más comunes en las familias, especialistas en nutrición coinciden en que existen otros métodos más saludables que permiten conservar vitaminas y proteínas clave, fundamentales para el organismo.

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar plenamente sus nutrientes? La respuesta, según los expertos, es que el método óptimo es hervirlos o pasarlos por agua. Esta técnica posibilita mantener sus componentes esenciales sin añadir grasas innecesarias, protegiendo las proteínas y facilitando una mejor absorción de nutrientes esenciales.

La forma más saludable de cocinar los huevos es hervirlos (Foto: Freepik)

La recomendación de esta cocción se basa en beneficios concretos. Cocinar el huevo sin aceite ni someterlo a temperaturas extremas reduce la pérdida de nutrientes y evita la oxidación de grasas, lo que mejora la digestión. Entre los principales beneficios de esta cocción se destacan: una mejor conservación de las proteínas, fundamentales para los músculos; el mantenimiento de vitaminas esenciales como la B12 y la D; no incorporación de calorías extra, al no utilizar aceite; y una digestión más sencilla, especialmente si la yema queda cremosa.

El tiempo de cocción es un factor determinante para lograr el punto ideal. Se sugiere un período de entre seis y ocho minutos, adaptándose a la preferencia individual por la consistencia de la yema. Un exceso en este tiempo puede no solo endurecerla y alterar su textura, sino también mermar parte de sus propiedades nutricionales. Una cocción justa, por lo tanto, establece un equilibrio entre la seguridad alimentaria y la preservación del valor nutricional.

Consumidos de esta manera, los huevos se posicionan como un alimento que aporta saciedad, energía sostenida y una amplia gama de nutrientes indispensables. Son fáciles de preparar, económicos y lo suficientemente versátiles como para integrarse en cualquier comida del día, desde el desayuno hasta la cena. Elegir prepararlos hervidos o pasados por agua es una decisión simple que mejora notablemente su impacto en la dieta cotidiana.

El huevo duro se puede utilizar en muchas preparaciones (Foto: Freepik)

La versatilidad del huevo duro permite su incorporación en innumerables recetas, tanto clásicas como más innovadoras. Dentro de las preparaciones emblemáticas, se encuentran los huevos rellenos, que ofrecen variantes con mayonesa, atún, palta, jamón o queso, ideales como entrantes. En el ámbito de las ensaladas, el huevo duro es un ingrediente estrella, enriqueciendo la ensalada rusa, la de papa, la César, la de arroz y la distinguida ensalada niçoise.

También es un componente fundamental en sándwiches, desde el popular “egg salad” hasta el clásico sándwich de miga con mayonesa. Su uso se extiende a tartas, donde aporta consistencia y sabor en rellenos de espinaca o atún. En la gastronomía más tradicional, el huevo duro picado realza el sabor y la textura de empanadas de carne o verdura, el pastel de papas, albóndigas rellenas, arrollados de carne y budines salados de verduras. Incluso encuentra su lugar en platos como los zapallitos rellenos, la fainá o el guiso de lentejas, y es un ingrediente clave en salsas como la tártara o la salsa golf casera. Esta adaptabilidad subraya la importancia de este alimento en una cocina consciente de la nutrición y el sabor.