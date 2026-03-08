Murió a los 36 años la prometida del reconocido influencer culturista Jeff Nipard

La influencer y médica Stephanie Buttermore falleció este viernes, de manera “repentina”, según informó su pareja, Jeff Nipard, en su cuenta de Instagram. “Con profunda tristeza compartimos el repentino fallecimiento de Stephanie, la prometida y socia de Jeff durante diez años”, expresó el comunicado.

El comunicado del fallecimiento de Stephanie Buttermore

“Como muchos de ustedes saben, Stephanie significaba todo para Jeff. Ella será recordada por su calidez y compasión, su amor por su familia y su investigación doctoral sobre el cáncer de ovario. Solicitamos privacidad mientras atravesamos esta trágica pérdida. Gracias por su comprensión y apoyo durante este momento difícil”, remató el comunicado que aparece en el feed de Nipard y está cerrado para los comentarios.

Buttermore tenía 36 años hasta el momento de su fallecimiento. Su carrera profesional contó con muchas aristas al saltar a la fama con videos sobre alimentación y ejercicios para una vida sana. Además, su contenido estaba respaldado científicamente al tener una amplia formación académica: era Licenciada en Biología y catedrática en Ciencias Médicas y Biomédicas.

Stephanie Buttermore era una influencer fitness con una presencia activa en redes

Con un sólido respaldo en el terreno de la medicina, Buttermore se adentró en los marcadores de detección temprana que impulsan el cáncer de ovario. Su investigación recorrió parte de los Estados Unidos y le dio un prestigio absoluto en la materia. “A través de las redes sociales, entretengo, pero sobre todo, educo sobre los principios científicos del entrenamiento y la nutrición”, indicó en su página web.

Buttermore y Nippard se conocieron en 2016

La historia de amor entre Jeff Nippard y Stephanie Buttermore se dio a través de las redes sociales. Según relató el influencer en un posteo, él le envió un mensaje por Skype, en 2016, y mantuvieron una conversación durante un mes, donde intercambiaron sus conocimientos e intereses. Su primera cita se dio en un gimnasio de Florida y, a partir de ese momento, se volvieron inseparables.

La pareja se conoció en un gimnasio y desde ahí se volvieron inseparables

“En los años siguientes, dividimos nuestro tiempo entre dos países: ella visitándome en Canadá y yo visitándola en Estados Unidos. Intentamos pasar todo el tiempo juntas que nos permitían nuestros otros compromisos. No siempre fue fácil y la distancia nos planteó desafíos, pero con el tiempo nos hicieron más fuertes y resilientes como pareja”, destacó Nippard en un posteo en 2022 cuando anunciaban su compromiso matrimonial.

Buttermore y Nippard anunciaron su compromiso en 2022

Nippard cuenta con 3.7 millones de seguidores en sus redes sociales. Según su biografía de Instagram, profesa el “culturismo basado en la ciencia” y sus videos avalan sus conocimientos al mostrar cómo son sus rutinas en el gimnasio, los cambios en su fisonomía y los diferentes factores que conducen a hábitos saludables, desechando así a actividades que conducen al sedentarismo.

Buttermore y Nippard aparecieron juntos en numerosos videos publicados en la plataforma YouTube durante su relación que duró nueve años. Además de su compromiso, el influencer publicó una foto de ambos el último Día de San Valentín.

La publicación de la pareja en San Valentín

Al ser dos celebridades distinguidas en sus ámbitos, Nippard recibió mensajes de aliento por parte de muchos usuarios, entre ellos, la influencer y fisicoculturista Buff Bunny: “El cielo recibió un ángel increíble. Alguien que se preocupaba profundamente por los demás. Rezo por ti, Jeff, y su familia”.