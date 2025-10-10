Netflix sumará juegos: Tetris, Lego y Pictionary son algunos de los que estarán disponibles para jugar desde la TV

Después de incursionar en los videojuegos móviles, Netflix da un nuevo paso con la integración de juegos directamente en su aplicación para televisores. La compañía busca consolidarse no solo como una plataforma de streaming, sino como un ecosistema completo de entretenimiento digital. Por eso, en búsqueda de revolucionar la forma en que el mundo consume series y películas, comenzó a expandir su presencia en un terreno que hasta hace poco le era ajeno: los videojuegos. En esa línea, confirmó la integración de una pestaña de juegos dentro de su app para televisores inteligentes, lo que permitirá que los usuarios jueguen directamente desde la pantalla grande.

Esta nueva función marca la evolución natural de una estrategia que comenzó en 2021, cuando Netflix lanzó su catálogo de videojuegos para dispositivos móviles, incluidos en la suscripción estándar y sin costo adicional. Desde entonces, amplió la oferta con títulos basados en franquicias propias como Stranger Things, entre otros. Ahora, con la expansión a los televisores, la compañía pretende transformar la experiencia doméstica: los usuarios podrán usar su teléfono como control remoto para jugar en familia o con amigos, una propuesta que combina la facilidad de acceso del streaming con la diversión interactiva de los videojuegos sociales.

Netflix busca diversificar sus contenidos y mantener a sus usuarios activos dentro de su ecosistema (Foto: Pexels)

El catálogo inicial incluye títulos de tipo “party” como Boggle Party, LEGO Party! o Tetris Time Warp, juegos enfocados en la cooperación y la competencia ligera. Este enfoque busca fomentar sesiones grupales y experiencias compartidas, diferenciándose de las plataformas tradicionales de videojuegos centradas en la jugabilidad individual. La estrategia responde al objetivo de Netflix de diversificar sus contenidos y mantener a sus usuarios activos dentro de su ecosistema. La compañía entendió que el entretenimiento ya no se limita al consumo audiovisual, sino que se orienta hacia la participación e interacción, por lo que adapta eso a su plataforma.

Además, al permitir jugar sin necesidad de consolas o equipos adicionales, la plataforma se abre a un público más amplio, especialmente a familias o usuarios que no poseen hardware especializado. El único requisito es tener la aplicación de Netflix actualizada y un teléfono inteligente compatible con la función de control. Aunque el sector del gaming representa un desafío creativo, puede convertirse en un pilar estratégico para la plataforma de streaming a mediano plazo. La posibilidad de combinar contenido narrativo, series interactivas y videojuegos abre un abanico de oportunidades nuevas de contar historias.

Netflix sumará juegos a su plataforma

Con esta expansión, Netflix consolida su transición hacia un modelo de entretenimiento integral, donde el usuario puede ver, jugar e interactuar dentro de una misma plataforma. Más que una aplicación de streaming, la empresa busca convertirse en un punto de encuentro para todas las formas de ocio digital, mezclando videojuegos, películas y más.

Por Jaider Felipe Vargas Morales