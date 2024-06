“No puedo despertar a mami”: la hazaña de una nena de cinco años que caminó sola para salvar a su mamá

Escuchar

Poppy Davies tiene cinco años y sabía exactamente qué hacer para conseguir ayuda cuando notó que algo no estaba bien con su madre, Leisha. Sola, sin nadie que la asistiera, se puso un traje de princesa y un par de botas de lluvia y se dirigió a su escuela. Al llegar, le comentó a la maestra: “Mamá está en el suelo y no puedo despertarla”.

La madre de la niña había estado inconsciente en su habitación desde que se desmayó la noche anterior. Poppy contó más tarde que pasó toda la noche junto a su madre antes de buscar la asistencia de los maestros de la escuela primaria Pontllanfraith, que se encuentra cerca de su hogar en Gales.

Semanas atrás, Leisha había sido internada en el hospital para una cirugía intestinal. Desde su regreso al trabajo, comenzó a sentirse mal y presentaba hinchazón en las piernas y el rostro. Después de enfermar y ser examinada, gracias a la acción de su hija, descubrieron que estaba sufriendo un shock séptico.

Leisha, una especialista en salud mental, mencionó que lo último que recordaba antes de colapsar y perder el conocimiento era ver a Poppy caminando con su traje de princesa.

“Mi hija pasó toda la noche conmigo, no sabía qué hacer. Por la mañana, estaba con su vestido de princesa, se puso botas de agua y su corona, salió por la puerta principal y caminó hacia la puerta de la escuela cerca de mi casa. Entró en el aula y le dijo a la maestra: ‘Mamá está en el suelo y no puedo despertarla’”, relató la mujer a Wales Online.

Dos de las maestras de Poppy fueron a su casa y encontraron a Leisha en el suelo. Llamaron a una ambulancia, ayudaron a la niña a ponerse su uniforme y la llevaron a la escuela mientras los paramédicos atendían a su madre. Un helicóptero sanitario aterrizó en el terreno de la escuela, pero Leisha necesitaba un equipo que no cabía en el helicóptero.

Fue trasladada al Hospital de la Universidad de Grange en Cwmbran, donde los médicos descubrieron que estaba en shock séptico y funcionando con solo el 15 por ciento de un pulmón.

Leisha fue puesta en coma inducido. Además, necesitó tratamiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y fue trasladada a Bristol Royal Infirmary. En la entrevista, la madre mencionó que no recuerda nada, excepto haber tenido sueños vívidos y aterradores.

“Mi mamá y mi esposo estaban hablando conmigo, lo que estaba creando una realidad alternativa en mi mente. Cuando me desperté tres semanas después, no podía mover mi cuerpo y me habían hecho una traqueotomía, así que no podía hablar. Mi mamá me estaba acariciando el pelo y me dijo: ‘¿Estás bien?’. Negué con la cabeza y supieron que había vuelto. Durante tres semanas, nadie supo si tenía daño cerebral”, explicó.

Leisha expresó que Poppy le salvó la vida. “Estaba increíblemente orgullosa de ella. Hacía un mes que no la veía por todo esto, pero cuando vino a verme, me derrumbé por completo. Pensé para mis adentros que se veía tan adulta y sentía que me había perdido muchas cosas, pero estaba agradecida de estar aquí, de que mi hija tuviera una madre y mi madre tuviera una hija. Fue muy emocionante”, dijo.

¿Qué es el shock séptico?

La septicemia o sepsis es una infección que causa inflamación en los tejidos del cuerpo, lo cual puede resultar fatal. Muchos médicos clasifican la complicación en tres etapas, que avanzan de sepsis a sepsis grave y, finalmente, a shock séptico, que puede causar la muerte.

La fiebre y el aumento de la frecuencia cardíaca son algunos de los síntomas, que pueden evolucionar a dificultad para respirar, cambios repentinos en el estado mental o dolor abdominal.

