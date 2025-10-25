En los últimos años, los vuelos de lujo se han convertido en toda una atracción turística para los viajeros, por lo que hay aerolíneas que combinan diferentes factores para brindar experiencias únicas y personalizadas a sus pasajeros.

En esta oportunidad, un creador de contenido, conocido en redes sociales como Longe Guru, pagó 14.000 dólares para viajar en la primera clase del A380 de Singapore Airlines.

Pagó 14.000 dólares por un vuelo de lujo: el video que arrasó en redes

La particular aventura fue documentada y publicada por el joven en su cuenta de TikTok, donde aseguró que, a 40.000 pies de altura, la hora de dormir se convierte en todo “un ritual”.

“La tripulación te entrega un neceser Lalique, zapatillas y un pijama ‘supersuave’. Te guía a uno de los baños más grandes del cielo con tocador, asiento de cuero y espacio suficiente para cambiarte y refrescarte cómodamente”, señaló el influencer.

De acuerdo con lo revelado por el creador de contenido en la grabación, mientras los pasajeros están en la zona de aseo del avión, los auxiliares de vuelo se encargan de desplegar la silla para crear una cama individual.

“No es un sillón reclinable, y la visten con lujosa ropa de cama Lalique, dos almohadas grandes y un edredón que parece sacado de un hotel de lujo”, comentó el joven en su publicación.

Aunque estos detalles puedan parecer insignificantes para la cantidad de dinero que tuvo que pagar, el influencer destacó la atención que recibió por parte de la tripulación del avión durante el trayecto que realizó.

Servicio de primera clase en Singapore Airlines Dan Gillaspia

“Te acompañan personalmente, se ofrecen a atenuar todas las luces de tu suite privada y te dejan en silencio absoluto tras puertas cerradas. Esto no solo la hora de dormir”, agregó el joven.

Pese a que las atenciones que recibió Longe Guru fueron catalogadas por él como excepcionales, algunos usuarios aseguraron que no es necesario gastar tanto en el pasaje de un avión, especialmente cuando hay muchas personas pasando necesidades.

“Me sentiría absolutamente enferma del estómago si pagará 14.000 dólares por un billete de avión cuando hay gente en todo el mundo muriendo de hambre”, puntualizó una mujer en la plataforma de TikTok.

Por Stephany Guzman Ayala