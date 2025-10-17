Le llevaron un celular para arreglar y encontró un mensaje que lo hizo recalcular

En redes sociales pueden encontrarse historias de vida tan insólitas como atrapantes. En las últimas horas, el usuario de TikTok @sadam299 se volvió viral por compartir el sorpresivo hallazgo que hizo mientras trabajaba. El hombre, quien se dedica a reparar celulares, recibió la visita de una clienta que le pidió que le arreglara la pantalla al celular de su marido, quien la había partido en mil pedazos.

Sin sospechar sobre el trasfondo amoroso en que lo estaba involucrando la mujer, el hombre aceptó el trabajo y le remarcó que primero debía realizarle una revisión para decirle cuánto le saldría en total el arreglo. Lo primero que hizo Sam para poder ver el aparato con detenimiento fue sacarle la carcasa y fue allí donde se encontró con una sorpresa.

Técnico repara celular y encuentra una sorpresa

El esposo de la clienta había dejado dentro doscientos dólares y una pequeña nota que decía: “Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los 200 dólares para ti”. Sin poder salir de su asombro, Sam compartió su descubrimiento en TikTok y escribió: "Amo cuando los clientes engañan a sus novias".

Las reacciones en redes sociales al video viral de TikTok (Foto: Captura de pantalla de TikTok/@sadam299)

Rápidamente, el clip se volvió viral en la red social china donde gran cantidad de usuarios comenzaron a opinar sobre cuál era la actitud correcta que debía tomar el técnico en este caso.

“Quédate con el dinero, pero arréglalo solo para ver por qué entró en pánico. Trae a todos los tramposos hacia él y hazlo rico”; “Hermano, su vida está básicamente en tus manos” y “No arreglen ese teléfono. Se merecen lo que les espera”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron sobre esta llamativa y polémica historia.