La insólita pregunta que desconcertó a un ruso recién llegado a Argentina

Un video publicado en TikTok por un joven ruso que arribó a la Argentina capturó la atención de miles de usuarios, convirtiéndose en un fenómeno viral. El motivo de su asombro fue una pregunta aparentemente normal, pero que él recibe con una frecuencia desconcertante: “¿Qué comiste hoy?”. Esta particularidad puso de manifiesto cómo las costumbres cotidianas del país pueden resultar verdaderamente insólitas para quienes provienen de otras culturas.

El protagonista del video, quien se describe como “Estrello” (@estrello473), expresó su extrañeza apenas comenzó su relato. “En Argentina hay algo que me resulta muy curioso”, comentó, para luego revelar la frase que lo desconcierta profundamente. Su perplejidad se tradujo en una pregunta que resonó entre sus seguidores: “¿Por qué a todos les importa tanto?”. Un interrogante que, para el público argentino, tiene una respuesta más profunda de lo que parece.

La publicación, que rápidamente acumuló más 60 mil visualizaciones y superó los 4400 ‘Me gustas’, recibió un total por encima a los 1400 comentarios de argentinos que intentaron explicarle qué significaba la pregunta. Cientos de usuarios salieron al cruce de su inquietud para desentrañar el misterio detrás de la consulta diaria sobre la ingesta de alimentos. La mayoría coincidió en que no se trata de una curiosidad literal o invasiva, sino de una forma arraigada de iniciar una conversación, un modo de establecer un vínculo social sin mayor pretensión.

Una de las actividades más populares de un argentino con un extranjero es hacerle probar el mate Maria Ibanez

Entre las respuestas, se destacaron comentarios que buscaban tranquilizar al joven ruso. Un seguidor le explicó sin rodeos: “En realidad a nadie le importa... Es solo para charlar”. Otro, con un tono más humorístico, decidió seguirle el juego a la anécdota y le devolvió la pregunta con picardía: “Pero... ¿Y qué comiste hoy? No nos dejes con la intriga”.

No obstante, la conversación escaló a un nivel más afectuoso, ya que varios usuarios señalaron que la pregunta puede esconder una genuina preocupación por el bienestar del otro. “Preguntamos porque si no comiste, caemos con comida”, comentó un internauta, lo que ilustró la hospitalidad y el espíritu solidario. En esa misma línea, otro explicó claramente: “Es preocupación. Si no comiste, seguro alguien te ofrece algo”. Esto último evidenció la espontaneidad y generosidad con la que los argentinos suelen acercarse a los demás, sobre todo si se trata de extranjeros.

El doble sentido del vocabulario argentino le jugó una mala pasada al joven ruso Captura TikTok

En último lugar apareció la parte más vulgar, y la que seguramente sea por la que muchas personas se “aprovecharon” de que este joven ruso no tiene un dominio argentino del idioma. “Porque si decís nada, te decimos ‘comete esta’”, el cual se convirtió en el comentario con más ‘Me gustas’ y hasta recibió la respuesta de Estrello. “Sí, ahora lo entiendo jajaja”, concluyó.