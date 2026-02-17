Lavar las cortinas con una cucharada de azúcar: por qué recomiendan hacerlo

Un sencillo truco doméstico es la solución para el mantenimiento de las cortinas de la casa y obtiene resultados que sorprenden a todos. Especialistas en limpieza recomiendan incorporar una cucharada de azúcar en el lavarropas para evitar que las telas se arruguen y mejorar su aspecto general. Esta técnica no solo simplifica el proceso post-lavado, sino que también ofrece beneficios adicionales para la conservación de los tejidos y la frescura de los ambientes.

Utilizar azúcar en el lavado de cortinas es clave para su cuidado a lo largo del tiempo. Se aconseja limpiar estas “ropas de las ventanas” al menos una vez cada tres meses, con mayor frecuencia para las de cocina, debido a la acumulación de polvo y grasa. Si bien el lavado en máquina no resulta difícil, el planchado posterior puede ser arduo. Aquí el azúcar entra en juego, que es una alternativa natural para preservar la integridad y estética de las cortinas.

El azúcar se presenta como aliada fundamental para el cuidado de las cortinas (Foto: Freepik)

El proceso se integra fácilmente en la rutina habitual de lavado. Antes de proceder, es fundamental verificar la composición de la tela en la etiqueta. Para maximizar la eficacia del truco, se sugiere optar por cortinas con un alto porcentaje de poliéster (idealmente 100%) o una mezcla que no supere el 30% de algodón. Si la etiqueta permite el lavado doméstico, se debe seleccionar un programa de agua fría en el lavarropas para evitar que se achiquen y utilizar un jabón suave, apto para prendas delicadas.

El momento clave llega al reemplazar el suavizante. En lugar de este, se vierte una cucharada sopera de azúcar directamente en el compartimento o se diluye previamente en el agua del lavado. Este ingrediente, que no causa daño a la lavadora, ejerce un leve “efecto tensado sobre las fibras” y así reduce la formación de arrugas durante el ciclo. El resultado son cortinas con un aspecto más prolijo y una mejor caída una vez secas.

Con este truco se obtienen cortinas sin arrugas y listas para usar (Foto: Freepik) Mihail Bondarenko

Más allá de su capacidad anti-arrugas, el azúcar tiene más funciones que muchos no conocen. Contribuye a la fijación del color, ayuda a que se vea más parejo y disminuye la pérdida de tonalidad, especialmente en tejidos de algodón o mezclas sintéticas, que son propensos a “apagarse” con los lavados frecuentes.

Además, reduce la fricción excesiva entre las fibras, clave para prolongar la vida útil. Sorprendentemente, también es útil para neutralizar olores sin recurrir a perfumes artificiales, proporcionando una frescura natural. Su uso en una cantidad moderada no tiñe ni deja residuos en la tela. Además, la limpieza regular de cortinas mejora la iluminación natural de los ambientes al permitir un mejor filtrado de la luz, por lo cual es muy necesario mantenerlas siempre impolutas.

Otros usos sorprendentes del azúcar

La versatilidad del azúcar se extiende más allá de la lavandería. También sirve como: