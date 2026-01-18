Por qué hay que rociar con vinagre la ropa antes de lavarla

Rociar vinagre blanco sobre la ropa antes de lavarla se convirtió en uno de los trucos domésticos más comentados en redes, y no solo por tradición: especialistas en limpieza ecológica destacan que este hábito ayuda a que las prendas queden más limpias, sin olores y con las fibras mejor cuidadas.

La ropa está en contacto permanente con sudor, polvo, superficies sucias y restos de productos de higiene. Con los lavados habituales, muchas veces quedan bacterias, olores persistentes y residuos de detergente que el jabón por sí solo no termina de arrastrar. Allí es donde entra en juego el vinagre blanco como aliado accesible y fácil de conseguir.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con efecto antibacteriano y desodorizante que distintas investigaciones han estudiado en telas y superficies. Gracias a esta acción, ayuda a reducir la presencia de microorganismos y a neutralizar el mal olor sin necesidad de productos químicos agresivos.

El vinagre es indispensable para que la ropa quede libre de gérmenes

Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection e International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético puede ayudar a reducir bacterias y microorganismos encontrados en telas y superficies. Además, actúa como suavizante natural: colabora en disolver restos de jabón y minerales del agua que se adhieren a las fibras con el uso, lo que mantiene la ropa más suave al tacto y favorece que los colores se vean más vivos por más tiempo.

Entre los beneficios concretos que se mencionan están la neutralización de olores a humedad o sudor, la ayuda extra en la desinfección de las telas y la protección frente al desgaste que generan detergentes muy fuertes. Todo esto con un único ingrediente económico: vinagre blanco común.

Para usarlo, los especialistas recomiendan colocar la prenda sobre una superficie limpia o directamente en el tambor del lavarropas, rociar vinagre blanco sobre las zonas con más olor o suciedad, dejar actuar entre 10 y 15 minutos y luego lavar como de costumbre con detergente. Después, se seca al aire o en secadora, sin pasos adicionales.

El vinagre es fundamental para combatir los malos olores de la ropa IA

Este truco puede aplicarse en cada lavado, especialmente en ropa deportiva, toallas, sábanas y prendas que tienden a retener olores. En esos casos, el vinagre se vuelve un refuerzo eficaz para que el lavado rinda más y las telas recuperen frescura. Usar vinagre blanco de forma regular en el lavado ayuda a eliminar bacterias y olores sin sumar químicos extra, mejora la eficacia del lavado y contribuye a prolongar la vida útil de las prendas.

Así, un producto que suele asociarse a la cocina gana protagonismo en el lavadero: bien utilizado, el vinagre blanco se consolida como un aliado sencillo y económico para que la ropa quede más limpia, fresca y cuidada en la rutina diaria.

Por Jaider Felipe Vargas Morales