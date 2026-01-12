Trucos caseros para eliminar el olor a comida de casa
Conocé cómo eliminar el aroma indeseado con métodos fáciles y económicos, con ingredientes como vinagre, limón, café y bicarbonato
El olor a comida o a fritura suele quedarse en el hogar cuando la cocina no tiene buena ventilación, se usan aceites a altas temperaturas o se preparan alimentos con aromas intensos, como pescado, coliflor o cebolla.
Aunque abrir ventanas ayuda, muchas veces no es suficiente. Por eso, existen trucos caseros con ingredientes naturales que neutralizan los malos olores de forma efectiva.
¿Cómo eliminar el olor a comida o frito de casa?
Estos son algunos ingredientes fáciles de conseguir que ayudan a absorber o neutralizar los olores fuertes en la cocina y otros ambientes.
Manzana o limón durante la fritura
Mientras freís alimentos, coloca en el aceite una rodaja de manzana o una cáscara de limón. Estos ingredientes ayudan a reducir el olor a fritura mientras cocinas. Es importante cambiarlos cuando se oscurezcan.
Vinagre y naranja: un aromatizante natural
Herví en una olla:
- Agua
- Un chorrito de vinagre blanco
- Cáscaras de naranja o limón
El vapor actúa como un neutralizador de olores. Luego podés colocar el líquido caliente en tazas y distribuirlas por la casa.
Otra opción aromática y muy efectiva
Hervir cáscaras de naranja, una rama de canela o anís estrellado. Esta infusión deja un aroma cálido y agradable que elimina el olor a comida de manera natural.
El café es ideal para absorber olores persistentes
Colocá granos de café en recipientes abiertos. Úsalos en la cocina o dentro de la heladera.
Para olores intensos que no desaparecen fácilmente:
- Mezclá bicarbonato con un poco de agua (debe quedar pastoso).
- Colocá pequeñas porciones en distintos rincones de la cocina.
- Dejalo actuar varias horas.
El bicarbonato absorbe los malos olores sin perfumar artificialmente.
Recomendaciones para evitar los malos olores en la cocina
Además de usar estos trucos, es importante adoptar algunos hábitos:
- Ventilar la cocina siempre que sea posible.
- Lavar platos y utensilios inmediatamente después de cocinar.
- Limpiar superficies y campana extractora con regularidad.
- Evitar quemar carbón o leña en espacios cerrados.
- Sacar la basura con frecuencia, especialmente si contiene restos de comida.
Eliminar el olor a comida o frito de casa no requiere productos caros. Con ingredientes simples como limón, vinagre, café o bicarbonato, es posible mantener un ambiente fresco y agradable de forma natural y económica. Incorporar estos trucos a la rutina diaria ayuda a que la cocina y el hogar huelan siempre bien.
Por Natalia Cárdenas Chaux
