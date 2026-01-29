Por qué se aconseja mezclar sal y bicarbonato para la limpieza profunda del hogar

En la actualidad, la sostenibilidad y las soluciones naturales están ganando terreno en los hogares, por eso dos ingredientes que comúnmente se encuentran en cualquier casa están redefiniendo las prácticas de limpieza y cuidado personal. Se trata de la sal y el bicarbonato de sodio, que si bien son potentes por separado, al juntarse logran resultados increíbles en diversas áreas domésticas y multiplican sus beneficios.

La sinergia de esta mezcla hace que sea un complemento ideal para tener a mano. Por un lado, el bicarbonato de sodio, con su acción alcalina, tiene la capacidad para descomponer la materia orgánica y neutralizar olores desagradables. Por otro lado, la sal contribuye con una textura abrasiva suave, ideal para desprender suciedad incrustada, a la vez que suma sus propiedades antibacterianas.

La sal ayuda en la higiene del hogar con sus propiedades antibacterianas (Foto: Freepik)

Juntos, estos ingredientes se transforman en un potente producto de limpieza que es ideal para la higiene de inodoros, para destapar tuberías y para la limpieza profunda de telas. Esta unión desafía a los preceptos matemáticos, ya que el resultado es más que la suma de las partes. Esta eficacia y multiuso hacen que esta combinación gane cada vez más adeptos.

Otra idea: sal y bicarbonato como agente anti estrés

Más allá de las labores domésticas, la combinación de sal y bicarbonato permite recrear experiencias similares al spa en el propio hogar. Los baños de pies se volvieron muy populares, especialmente como remedio reparador tras extensas jornadas laborales. Al mezclar sal y bicarbonato de sodio en una palangana, se pueden poner a reposar los pies para sentir el alivio.

En el ámbito de la medicina, las soluciones salinas con un toque de bicarbonato se utilizan para realizar lavados nasales, aunque es crucial enfatizar que su aplicación debe realizarse siempre con la máxima precaución para evitar complicaciones. Se recomienda consultar al médico de cabecera antes de hacer cualquier tratamiento de este estilo para evitar cualquier inconveniente.

La sal y el bicarbonato se pueden combinar para un tratamiento en los pies (Foto: Freepik) Infocuspix

A pesar de sus amplios beneficios, los especialistas advierten que aquellas personas que padecen de hipertensión o tienen problemas renales deben abstenerse de ciertas aplicaciones de estas mezclas. En cuanto a la limpieza, se desaconseja su uso sobre superficies delicadas, tales como vidrios o mármol, ya que la acción abrasiva de la mezcla podría ocasionar rayones irreversibles y dañar la superficie de estos materiales.

La preparación de estas soluciones para la limpieza en casa es sencilla y eficaz. Para crear una pasta limpiadora todoterreno, ideal para azulejos, acero inoxidable y manchas difíciles, se deben mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de sal. Posteriormente, se añade agua caliente de forma gradual hasta obtener una pasta de consistencia manejable.

En el caso de la limpieza de inodoros o baños, la recomendación es combinar partes iguales de sal y bicarbonato, por ejemplo, 250 gramos de cada uno. Esta mezcla se esparce directamente en el inodoro y, si se desea mejorar la dispersión sobre las superficies, se pueden agregar unas cucharadas de aceite neutro. Se aconseja dejar actuar la preparación durante varias horas o, idealmente, toda la noche, para obtener mejores resultados al quitar la suciedad y neutralizar los olores persistentes. Con esta preparación, ya no hay excusas; hacer la limpieza profunda del hogar y de los objetos nunca fue tan fácil y efectiva.