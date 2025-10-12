En Estados Unidos: la razón por la que recomiendan echar bicarbonato de sodio y vinagre en las cañerías en octubre

A la espera de la llegada del invierno y el aumento de las lluvias en Estados Unidos, los sistemas de drenaje de las viviendas pueden enfrentar obstrucciones o acumulación de residuos. Por ello, expertos en mantenimiento doméstico recomiendan un método sencillo y económico para prevenir estos problemas: usar vinagre en las cañerías.

Por qué hay que verter vinagre en las cañerías

De acuerdo con The Express, verter vinagre de manera regular en los desagües es una de las formas más efectivas de mantener limpias las cañerías y evitar bloqueos durante la temporada lluviosa.

Las cañerías se pueden obstruir fácilmente pero se pueden limpiar con vinagre y bicarbonato (Unsplash)

A diferencia de los productos químicos comerciales, el vinagre es económico, ecológico y seguro para los sistemas de tuberías domésticas, además de eliminar malos olores y residuos de grasa.

El método consiste en combinar bicarbonato de sodio, sal y vinagre para crear una reacción natural de limpieza. La mezcla ayuda a disolver la suciedad acumulada y a mantener el flujo del agua libre, especialmente en las cañerías conectadas a desagües exteriores, donde suelen acumularse hojas, polvo y restos de basura.

Cómo preparar la mezcla casera para limpiar cañerías

Mezclar dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de sal .

con . Calentar cuatro partes de vinagre blanco .

. Verter el vinagre caliente sobre la mezcla de bicarbonato y sal.

Deja reposar por 15 minutos , tiempo durante el cual se generarán burbujas.

, tiempo durante el cual se generarán burbujas. Finalmente, se enjuaga con agua caliente para arrastrar los residuos.

Este proceso puede realizarse una vez al mes, especialmente antes del invierno, para evitar obstrucciones cuando la temperatura descienda y el flujo del agua sea más lento.

Qué hacer para evitar obstrucciones en las cañerías

La prevención sigue siendo la mejor solución. Los especialistas recomiendan evitar verter ciertos residuos en los desagües, como:

Restos de grasa o aceite de cocina , que se solidifican con el frío.

, que se solidifican con el frío. Granos de café , ya que se compactan y bloquean el flujo del agua.

, ya que se compactan y bloquean el flujo del agua. Restos de comida o materiales fibrosos.

Se pueden colocar rejillas para evitar obstrucciones en el drenaje (Pixabay)

Además, colocar rejillas o filtros en los desagües interiores y exteriores puede ayudar a impedir que objetos grandes, hojas o cabellos ingresen a las cañerías y provoquen atascos.

Cómo quitar los cabellos atascados en las cañerías

Uno de los problemas más frecuentes en los hogares es la acumulación de cabello en los desagües del baño, lo que reduce el flujo de agua y genera malos olores. Aunque el vinagre y el bicarbonato ayudan en algunos casos, no siempre son suficientes para eliminar este tipo de obstrucciones.

Se recomienda limpiar las tuberías de manera periódica (Unsplash)

Un experto en plomería citado por The Express recomienda usar una barrena de drenaje —una herramienta flexible y alargada— para retirar los cabellos y residuos acumulados. Las versiones de acero inoxidable son las más duraderas y efectivas, aunque también se puede improvisar una versión casera con una percha metálica enderezada que tenga un pequeño gancho en la punta.

Limpiar las cañerías con vinagre y bicarbonato de sodio no solo es una práctica ecológica, sino también una manera efectiva de evitar reparaciones costosas durante el invierno. Con unos pocos minutos de mantenimiento mensual, los hogares pueden prevenir obstrucciones, malos olores y posibles daños en los sistemas de drenaje.