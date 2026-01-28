¿Cuál es el electrodoméstico que más consume energía en el hogar?

Muchas personas se mantienen atentas al gasto energético de sus hogares para evitar aumentos bruscos en el recibo de la luz. Es común que algunos electrodomésticos sean desconectados de vez en cuando para reducir el consumo.

Hay una creencia popular que asume que el lavarropas o la heladera son los dos aparatos que más requieren energía para funcionar. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que hay otros que los superan.

Las heladeras y los lavarropas son vistos como los electrodomésticos que generan mayor consumo de energía Shutterstock

En el caso de las heladeras, estas suelen estar conectadas todo el tiempo sin descanso. Por esa razón, es común creer que aumentan el gasto energético del hogar más que cualquier otro aparato.

La empresa energética y petroquímica Repsol señaló que los electrodomésticos suponen el 55,2% del consumo eléctrico de una vivienda. La multinacional realizó un listado con los aparatos que más energía demandan.

“No es lo mismo tener que mantener en perfecto estado la comida, que secarse el pelo a diario. Como tampoco es igual ponerse a cocinar, que relajarse viendo una serie al terminar el día. Mantener el control del gasto también ayuda y, en este sentido, las nuevas tecnologías son grandes aliadas”, indicó Repsol.

Los electrodomésticos que más consumen energía

Repsol indicó que los televisores y consolas consumen 263 kWh anuales, lo que los convertiría en los primeros de la lista. Esta combinación podría alcanzar el 12% de toda la energía del hogar.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) detalló en un informe que, según sus datos, el electrodoméstico que más consume energía en el hogar es el secarropas. Aunque no esté conectada todo el tiempo, podría gastar 17,92 kWh mensualmente y hasta 32 kWh en algunos modelos. Su uso tendría un impacto económico directo en los recibos y las cuentas del hogar.

Los secarropas requieren una gran cantidad de energía térmica y eléctrica Getty Images

Por esta razón, la OCU recomendó que los compradores elijan dispositivos que tengan modos de ahorro de energía y cuenten con una etiqueta de eficiencia alta.

Para Repsol, los lavarropas y los secarropas ocupan el segundo lugar de su listado, muy cerca de los televisores, con un consumo anual de 255 kWh. La empresa recomendó utilizar ciclos cortos, optar por agua fría y no llenar los aparatos por encima de su capacidad.

El tercer electrodoméstico que más consumiría energía en el hogar es el horno, que puede representar un 8% del consumo total. El gasto de este aparato se acerca a los 231 kWh anuales, por lo que se aconseja usarlo de manera eficiente.