Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavarropas

Hoy por hoy, los trucos de limpieza natural ganaron popularidad en redes sociales. Sin embargo existe uno del que poco se habla: se trata de poner una taza de vinagre en el lavarropas. Aunque puede parecer un consejo poco común, este método tiene múltiples beneficios para el cuidado de la ropa y el mantenimiento de tu máquina, además de ser muy económico.

El vinagre blanco en el lavarropas actúa como un potente limpiador natural gracias a su acidez, propiedad que le permite eliminar residuos de detergente, suavizante y minerales que se acumulan con el uso constante. Con el tiempo, estos restos pueden provocar malos olores, manchas en la ropa y un funcionamiento menos eficiente. Uno de los principales beneficios de usar vinagre en el lavarropas es su capacidad para neutralizar olores para quienes detectan que su ropa sale con aroma a humedad.

Pero, ¿cómo se hace? Basta con colocar una taza de vinagre durante el ciclo de lavado para eliminar bacterias y hongos.

Además, el vinagre funciona como suavizante natural, al eliminar residuos que endurecen las fibras, la ropa queda más suave al tacto, lo que resulta ideal para personas con piel sensible o alergias. A diferencia de los jabones comerciales, el vinagre no deja restos que puedan dañar los tejidos a largo plazo.

Para aprovechar los beneficios del vinagre en el lavarropas, basta con agregar una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente o directamente en el tambor, según el objetivo.

Para limpiar el lavarropas, se recomienda hacerlo sin ropa y con agua caliente una vez al mes, para suavizar y desodorizar prendas, puede añadirse durante el ciclo de enjuague. Cabe aclarar que el vinagre no deja olor en la ropa una vez que termina el lavado, ya que se evapora durante el proceso de secado.

