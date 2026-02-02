Ni aspiradora ni trapo húmedo: cómo limpiar los rieles de las ventanas sin esfuerzo
Los expertos en higiene aseguran que este método puede resolverte la vida y ayudarte a ahorrar tiempo; descubrí cómo replicarlo en pocos pasos y sin productos químicos nocivos
La limpieza del hogar debe realizarse de forma rutinaria para evitar la acumulación de mugre y microorganismos que a largo plazo pueden perjudicar la salud de sus habitantes. Uno de los rincones donde más suciedad se acumula es en los rieles de las ventanas y, para ello, los expertos en higiene hallaron la solución, sin necesidad de utilizar paños húmedos o aspiradoras. Seguí la sugerencia y replicala sin perder tiempo.
Los rieles de las ventanas suelen acumular tierra, restos de hojas, telas de araña e insectos muertos. Si no se hace una correcta limpieza tiende a convertirse en un vertedero que incluso puede ser el hogar de bichos no deseados. Por ese motivo, es importante como paso previo revisar el estado de este sector de la casa y luego aplicar un procedimiento que solo requiere de dos ingredientes naturales.
Se trata del vinagre y el bicarbonato de sodio. Un dúo fuerte para este tipo de situaciones y que suele no fallar. Además de eliminar las manchas pegadas y la suciedad de semanas, evita el daño del metal y no perjudica la salud de la persona que lo utiliza, a diferencia de los químicos que se consiguen en los mercados.
Paso a paso para aplicar la fórmula de higiene
- Espolvoreá dos cucharadas de bicarbonato de sodio por las partes más perjudicadas de los rieles.
- Añadí vinagre blanco sobre el polvo y esperá cinco minutos a que se produzca la reacción química.
- Frotá las esquinas con un cepillo de dientes en desuso y retirá la mugre con un papel de cocina o trapo seco.
- Si los restos de suciedad todavía continúan, repetí los pasos anteriores hasta devolverle el brillo a tu ventana.
- En algunos casos es necesario repasar la superficie con un algodón húmedo para que se adhieran los restos de tierra.
- Recordá que si el marco es de madera, debe estar barnizada, de lo contrario el vinagre puede corroer y dañar el material.
