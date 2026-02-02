Ni aspiradora ni trapo húmedo: cómo limpiar los rieles de las ventanas sin esfuerzo

La limpieza del hogar debe realizarse de forma rutinaria para evitar la acumulación de mugre y microorganismos que a largo plazo pueden perjudicar la salud de sus habitantes. Uno de los rincones donde más suciedad se acumula es en los rieles de las ventanas y, para ello, los expertos en higiene hallaron la solución, sin necesidad de utilizar paños húmedos o aspiradoras. Seguí la sugerencia y replicala sin perder tiempo.

Los rieles de las ventanas suelen acumular tierra, restos de hojas, telas de araña e insectos muertos. Si no se hace una correcta limpieza tiende a convertirse en un vertedero que incluso puede ser el hogar de bichos no deseados. Por ese motivo, es importante como paso previo revisar el estado de este sector de la casa y luego aplicar un procedimiento que solo requiere de dos ingredientes naturales.

Los rieles de las ventanas suelen acumular tierra, telas de araña e insectos muertos

Se trata del vinagre y el bicarbonato de sodio. Un dúo fuerte para este tipo de situaciones y que suele no fallar. Además de eliminar las manchas pegadas y la suciedad de semanas, evita el daño del metal y no perjudica la salud de la persona que lo utiliza, a diferencia de los químicos que se consiguen en los mercados.

Paso a paso para aplicar la fórmula de higiene