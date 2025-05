Positivismo vs. negativismo: ¿De qué lado está tu mirada?

Mucha gente elige adoptar una actitud negativa frente a la vida, aun cuando comportarse de ese modo no les hace bien ni a ellos mismos ni a quienes están cerca. ¿Qué podemos hacer, entonces, frente a la negatividad o el pesimismo?

La mejor forma de abordar dicha actitud es oponiéndole la actitud contraria: el positivismo. Pero no se trata, como algunos creen, de una moda o de una religión, sino sencillamente de una manera saludable de ver la vida. Veamos algunas de las características de las personas positivas:

Encontrarles siempre una salida a las dificultades

A diario, todos nos enfrentamos a problemas. Pero una persona positiva elige ver el vaso medio lleno, y no el vaso medio vacío. Cuando llueve, muchos se quejan, se lamentan e, incluso, se deprimen; mientras que alguien optimista expresa: “¡Vamos a buscar el paraguas!”. Enfocarnos en la solución (y no en el problema) siempre marca la diferencia y aleja la negatividad. Ser positivo no implica negar la realidad, sino reconocer lo adverso y, aun así, elegir enfocarse en lo constructivo para luego actuar con determinación. Las personas exitosas centran su atención en lo que suma: en la salud, en el bienestar, en lo que los impulsa. ¿En qué has puesto tu foco últimamente?

2. Ver las fortalezas en uno mismo y en los demás

Una persona positiva que, por lo general, tiene una fe inquebrantable y siempre espera lo mejor, reconoce lo bueno en todo el mundo. No se queda admirando o envidiando a otros, porque sabe que cuenta con sus propias capacidades, y hace todo lo posible por desarrollarlas, en beneficio de todos. Nuestros talentos son como semillas que, una vez sembradas, darán frutos valiosos para nosotros y para los demás. Y, cuantas más semillas plantemos, mayor será la cosecha. ¿Conocés tus talentos o solo te concentrás en las virtudes ajenas?“

Ser un pionero y ver antes lo que los demás no ven

Las oportunidades están a la vuelta de la esquina, solo hay que atreverse a verlas. Una persona positiva no se queda sentada esperando que le traigan todo servido, sino que va detrás de lo que quiere y ve antes lo que otros no se animan a ver. Los resultados vienen a nosotros cuando empujamos y soltamos nuestros talentos.

¿Qué estás percibiendo a tu alrededor? Te invito a afinar tu perspectiva y a “visualizar en positivo”: a imaginarte saludable, alcanzando tus metas y disfrutando de logros significativos, primero con la mente y luego con la acción. Esa claridad mental será tu mayor motor para avanzar.